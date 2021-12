Cavezzo, scontro tra due mezzi, 4 feriti

E' di 4 persone ferite, trasportate all'ospedale, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 8,30 in via Cavour, in località Ponte Motta, nel comune di Cavezzo. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'auto e un furgone, con a bordo 2 persone per ogni mezzo, sono entrati in collisione, scontrandosi frontalmente. Sul posto i Vigili del fuoco per estrarre le persone dai mezzi ed assicurarli all'assistenza dei sanitari che per la gravità delle ferite e la zona particolarmente distante dai principali ospedali della provincia, hanno optato per l'intervento dell'elisoccorso.Foto: Vigili del Fuoco