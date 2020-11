'Gioco d'azzardo, Carpi: un milione di euro vinti, 34 milioni buttati'

'E' stata diffusa la notizia della vincita di 1 milione di euro al gioco Million day, il 15 novembre, presso la tabaccheria di un centro commerciale a Carpi. La notizia arriva in un momento nel quale, a causa del Covid, diverse attività commerciali sono state bloccate, e molte altre sono chiuse nel fine settimana. Mentre sono state giustamente chiuse tutte le sale gioco e scommesse, resta incomprensibile la possibilità di giocare d'azzardo nelle tabaccherie. Evidentemente viene considerata una attività essenziale'. Così in una nota Marzo Govoni, presidente di Federconsumatori Modena.

'Carpi è al primo posto in Emilia Romagna, tra le città con oltre 50.000 abitanti, per quanto “giocato” d'azzardo dai propri cittadini: 2.179 euro pro capite nel 2019, neonati compresi. Si è raggiunta così l'incredibile spesa di 158.287.694 euro nel 2019. La differenza tra giocate e vincite, a Carpi, è di 34 milioni di euro, letteralmente bruciati e sottratti ai bilanci familiari. Una cifra che corrisponde a 468 euro pro capite, sempre neonati compresi - afferma Govoni -. Quante sono le possibilità di vincere 1 milione di euro al gioco “Million day”? Secondo Lottomatica stessa soltanto 1 su 3.478.761. La notizia non è quindi che è stato vinto 1 milione di euro a Carpi, ma che a Carpi c'è una emergenza, che in un anno si sono bruciati in giochi assurdi 34 milioni di euro, quasi sempre da parte dei cittadini più deboli, certamente da parte dei meno abbienti. La dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta e i danni portati al tessuto sociale sono noti. Quanto meno, quando si segnala una vincita, si dia conto delle migliaia di perdite, dei danni enormi portati dai giochi d'azzardo. A Carpi in modo più forte che altrove'.