Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindacato, il più rappresentativo della categoria, da circa trent'anni organizza corsi di aggiornamento professionale per gli appartenti alla Polizia Locale ma di interesse anche per i cittadini, all'evento, gratuito per tutti, interverranno come relatori Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena, l'avvocato Alessandra Pradella ed il Comandante della Polizia locale di San Lazzaro di Savana, Roberto Manara, infatti la Locale interviene spesso anche in questa tipologia di controlli.