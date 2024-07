Giunta Unione Terre d'Argine: Tebasti presidente, Bagni vice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tale passaggio è conseguente alla nomina della Presidente, sindaco di Campogalliano, avvenuta già il 19 giugno. In queste ultime settimane i sindaci hanno potuto completare l’iter di nomina delle Giunte Comunali e la presentazione delle linee programmatiche di mandato nei singoli Comuni. Realizzato questo quadro dopo pochi giorni è stato possibile assegnare anche le relative competenze all’interno della Giunta dell’Unione. Nel merito, conferme e qualche novità rispetto alla consiliatura 2019-2024.Vicepresidente è stata nominata la sindaca di Solierache ha mantenuto la delega alla Sicurezza e legalità specificando in particolare anche la tematica legata al coordinamento delle politiche Antimafia. Sempre a Caterina Bagni sono state assegnate: Sviluppo territoriale, Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Acquisti in comune.

Una novità è rappresentata dallo Sviluppo delle politiche territoriali che a seguito dell’approvazione del Piano Urbanistico Generale pone un particolare ruolo all’ente Unione come soggetto coordinatore delle politiche complessive del territorio. Inoltre una specifica attenzione per i servizi interni nell’ambito dell’organizzazione complessiva e degli acquisti.



Al sindaco di Carpiviene confermata la delega alle Politiche sociali e di sanità. A questa viene aggiunta, costituendo una novità di questa consiliatura, il coordinamento delle politiche di sviluppo economico sempre in attuazione del Piano Urbanistico Generale.Il sindaco di Novicurerà lo sviluppo delle politiche di Transizione al digitale che riguardano un rinforzato approccio trasversale dei servizi con una particolare attenzione all’impatto diretto al cittadino. Confermata la delega al Bilancio e al coordinamento delle politiche fiscali oltre che all’Innovazione Istituzionale intesa come una specifica attenzione dell’Ente Unione rispetto alla complessiva architettura istituzionale.

Infine la presidente Daniela Tebasti, sindaco di Campogalliano, ha mantenuto le deleghe Servizi Educativi e Scolastici, Pari Opportunità e Coordinamento delle Politiche Giovanili.

'In poche settimane abbiamo completato il quadro complessivo dei nostri organi esecutivi sia nei Comuni che in Unione. Da giorni siamo operativi su diversi ambiti a partire dalla recente piena del fiume Secchia che ha già visto un primo efficace coordinamento di azioni di protezione civile fra i nostri Comuni - afferma Tebasti -. L'assetto delle deleghe in Unione, conseguente alla nomina delle Giunte dei singoli Comuni, ci ha permesso di suddividere le attività anche alla luce dei singoli programmi di mandato. A breve presenteremo al Consiglio dell’Unione e alla cittadinanza, come previsto dallo Statuto dell’Unione, gli indirizzi generali di governo sintesi delle linee strategiche dei nostri quattro comuni'.