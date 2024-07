Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Frassinoro sabato 13 luglio e domenica 14 luglio ospita la quinta edizione di “Sconfinamenti: festival di piccole voci libere” che quest’anno ha come titolo “Montagna e paesaggio, vedere non è guardare” e che sarà arricchito da un’ulteriore evento in programma sabato 20 luglio.Questa edizione del festival vuole rendere omaggio alla montagna nella sua preziosa essenzialità, sconfinando tra locale e internazionale anche grazie a capolavori di letteratura e illustrazione contemporanea rappresentati da autori come Andrea Antinori, Elisabetta Garilli, Daniela Berti e Silvia GeroldiDa giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024, in cui si alterneranno gli ospiti nelle piazze e negli edifici storici di Montese per raccontare storie di vita e di passioni, musica e buonumore e che si aprirà all’insegna del ricordo di Riccardo Ludergnani, amatissimo concittadino e presidente della Pro-Loco di Montese prematuramente scomparso.

Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Enrico Ruggeri, la comica di Zalig Maria Pia Timo, i giornalisti Andrea Capretti & Stefano Cecchi e il modenese Leo Turrini che presenta il suo libro “Romanzo Inter”.



RIOLUNATO: ‘Note e arte nel Romanico 2024

Al via la XXIIesima edizione della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico 2024”, che ci accompagnerà per tutta l’estate con un ricco programma di quattordici appuntamenti musicali.

Il primo concerto si terrà Domenica 14 luglio 2024, alle ore 17, presso la Chiesa di San Geminiano di Castellino di Brocco, a Riolunato, e vedrà come protagonisti il flautista Stefano Maffizzoni ed il violinista Riccardo Malfatto con il programma “Fantasie e bizzarrie”.

Delineando un percorso tra alcune delle più celebri trascrizioni del periodo settecentesco, il concerto sarà un suggestivo viaggio tra le composizioni di quattro importanti compositori: G. P. Telemann, W. A. Mozart, S.



Mercadante e G. Rossini.



MARANELLO-SAN VENANZIO: La Sagra di San Venanzio

Due giorni di festa a San Venanzio con la tradizionale Sagra di organizzata dalla Parrocchia della frazione maranellese. Sabato 13 e domenica 14 luglio cena sotto le stelle, attività all'aperto e sport. Sabato e domenica torneo di calcetto per bambini e torneo di biliardino, dalle ore 18.30 aperitivo al tramonto e dalle 20 la cena sotto le stelle. Domenica 14 luglio alle 11 la Santa Messa con benedizione al paese e alle 17.30 la terza Corsa dei Colli di Maranello, non competitiva, ludica e amatoriale, con iscrizioni fino a sabato 13 via e-mail a parrocchiasanvenanzio@gmail.com o il giorno della gara dalle ore 16. I percorsi sono da 4,5 o 6 e 8 km. Domenica inoltre in programma alle 19 la dimostrazione di tiro con l'arco con il Gruppo Arcieri della Torre di Formigine.



MONZONE DI PAVULLO: Festa del bosco

Gli stand gastronomici presenti nelle tre serate vedranno crescentine tirate a mano, borlenghi, carne ai ferri e buon vino!

Venerdì 12 Luglio 2024 Dj set con Badawhuispa!, Sabato 13, Serata danzante con l’orchestra i Figli di Nessuno, Domenica 14 Dagli anni ’70 ad oggi con la band Gatti Matti



FORMIGINE Festival Via Emilia la strada dei cantautori.

Venerdì 12 Luglio dalle ore 21,15 in piazza Calcagnini, si esibiranno: Giovanni Usai, Daniela Taglioni, Marco Arati, Matteo Chiaraluce, Filippo Monti, Giacomo Rossi, Marco Donda, Nicola Tassoni, B.G.T.Band, Gabriele Zambelli, Moeris Bagnoli, La zona di comfort. La partecipazione è libera e gratuita, in caso di pioggia l’evento si svolgerà all’Auditorium Spira Mirabilis. Info su www.festivalviaemilia.it.



SAN PROSPERO: Summer Festival

Da venerdì 11 luglio, a domenica14 luglio al Parco di Villa Tusini. Concerti e di dj set del Pagante, Merk & Kremont, Rudeejay, Pasta Boys e altri 28 artisti che si alterneranno su due palchi attivi tra le 18.00 e l’01.00.



Organizzati dal Salotto Regina in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti ed il patrocinio del Comune di Sassuolo. Gli appuntamenti musicali e culturali sono accompagnati da proposte per aperitivo e cena nella corte, con apertura a partire dalle ore 19. In questo fine settimana: venerdì 12/07 - Live Music: Massimo Barbari & Friends + special event 'Pizzaiuolo on the road'sabato 13/07 - Live Music: The Ison Gift TrioAppuntamento sabato sera, 13 luglio, nelle vie e nelle piazze del comune. Venti eventi di musica, spettacoli, arte, sport e gastronomia locale in 13 diversi luoghi del centro collegati tra loro anche da un trenino.Venerdì 12 e sabato 13 luglio nel parco di Villa Pace ritorna il ritmo e il divertimento con Fiorachella, il festival della musica giovane, giunto alla sua quinta edizione, organizzato dall’associazione Fiorano Free Music aps (FFM) e Radio Antenna 1, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.Sul palco artisti emergenti e altri più conosciuti, per fare il pieno di musica live, tra luci, colori e voglia di ballare. L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito. Per approfondimenti sulle formazioni che si esibiranno www.fiorachella.itPer quattro giorni i Laghi Curiel di Campogalliano diventano il Nemeton il luogo centrale per i celti. Quattro i giorni di eventi: 11, 12, 13 e 14 luglio e la riserva faunistica che si affaccia su tre comuni: Campogalliano, Modena e Rubiera sarà la porta principale per entrare nel mondo celtico.Si terranno concerti, campi storici, e ancora cucina storica, osterie, le birre dei Boi, laboratori, attività per i bambini, concerti.Per il programma completo degli appuntamenti nei comuni ai piedi del Cimone (Montecreto, Fanano, Sestola, Riolunato), di leggi qui