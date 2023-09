Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti, comuni e diffusi di formazione e di conversazione. Cinquanta lezioni magistrali di protagonisti della scena culturale italiana e internazionale articolano a ogni edizione una parola-chiave che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della condizione contemporanea. Programma e informazioni utili su www.festivalfilosofia.itSabato 16 settembre è il giorno dello Young Music Festival & Street Food Fest, l’evento che ogni anno, a metà settembre, porta in centro storico a Concordia una manifestazione unica nel suo genere che unisce musica, cultura, giovani e cibo richiamando anno dopo anno un pubblico sempre più numeroso.Sono circa 500 i giovani musicisti che dalle ore 18 fino a sera si esibiranno senza soluzione di continuità nei quattro angoli musicali allestiti in via Mazzini, parcheggio Tanferri, piazza Borellini e largo La Couronne, in cui si esibiranno bande scolastiche, rock band, orchestre, molti altri generi musicali e ospite d’eccezione l’associazione musicale Il flauto magico di Formigine.Via Mazzini e Viale Dante ospiteranno lo street food con 29 punti ristoro animati da food truck, ristoratori e associazioni del territorio che presenteranno le loro specialità culinarie. Le degustazioni potranno essere acquistate alle casse Pro Loco dislocate lungo il percorso con gettoni del valore di 1 Euro l’uno.Il 23-24 settembre 2023 intrattenimento e buoma cucina tradizionale per le vie del centro storico dell'affascinante centro della collina modeneseSabato e domenica

SANT'ANNA PELAGO: Festa del fungo porcino per tutto il fine settimana



GUIGLIA: La sagra della Polenta per tutto il fine settimana



CASTELFRANCO: La sagra del tortellino per tutto il fine settimana



SAN PROSPERO “Il Tangram dell’Uomo Roccia” per la nuova edizione de “La fiaba nel bosco”

Domenica 17 settembre a partire dalle ore 18.00, si terrà l’iniziativa “La fiaba nel bosco”, organizzata dall’associazione SP Fantasy e patrocinata dal Comune di San Prospero. La fiaba itinerante di questa edizione sarà “Il Tangram dell’Uomo Roccia”, che i figuranti racconteranno in modo suggestivo e coinvolgente per incantare i grandi e soprattutto i piccini.



L’iniziativa avrà luogo a Villa Tusini di San Prospero, in Via Della Pace. La rappresentazione si ripeterà ogni 30 minuti circa, a eccezione dei primi due spettacoli. Gli orari dei turni disponibili sono: 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 e 21.00. Si consiglia di prenotare scrivendo a spfantasy2011@libero.it, indicando nella mail la fascia oraria e il numero di persone per le quali si vuole effettuare la prenotazione. Nel caso in cui fosse impossibile partecipare, si chiede di inviare una disdetta tramite mail.



L’ingresso all’area dell’evento sarà gratuito, mentre per la partecipazione alla fiaba sarà richiesto un piccolo contributo. All’esterno del bosco di Villa Tusini sarà attivo il servizio di ristorazione gestito dalla Pro Loco di San Prospero. Per informazioni e aggiornamenti si consiglia di visitare il sito spfantasy.org e la pagina Facebook SP Fantasy.



PALAGANO: Musica con i Modena City Ramblers e Gang

Il 16 e 17 settembre, all'interno del parco musica dal vivo di carattere nazionale con (domenica) Modena City Ramblers e Punkreas. Annullata la presenza dei Gang



SAVIGNANO SUL PANARO: Rievocazione storica con La Spada dei Contrari

Sabato e domenica 16 e 17 settembre. La sifida delle sei contrade nella vie del borgo medievale.



MONTALE RANGONE: Villaggio Terramara

Domenica 17 settembre appuntamento con gli archeobotanici per ricostruire la crisi ambientale di 3.500 anni fa e riflettere sull’oggi. Laboratorio di botanica per bambini

Alla fine dell’età del bronzo la crisi ambientale causata da deforestazione, impoverimento dei suoli, sfruttamento delle risorse oltre la soglia di sostenibilità fu uno dei fattori alla base del crollo della civiltà delle terramare dopo cinque secoli di prosperità. Partono da questo dato sull’ambiente di 3.500 anni, emerso dalle ricerche degli archeobotanici, le visite guidate fa in programma domenica 17 settembre al Parco archeologico della Terramara di Montale.

Le botaniche e gli archeologi del Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica di UniMoRe, seguendo le tracce di pollini, semi, frutti, legni e carboni recuperati negli scavi, ricostruiranno per i visitatori l’ambiente del passato e le cause del crollo della civiltà terramaricola, avviando un parallelo con la situazione ambientale e climatica di oggi.



FORMIGINE: La Festa di fine estate

Sabato sera al campo sportivo di Sant'Antonio, tanta musica dal vivo. Ospiti speciali, da X-Factor, i Disco Club Paradiso, direttamente da XFactor.



ITALIAN MOTOR WEEK: Musei dei motori aperti nel fine settimana anche a Modena e provincia

Continua fino domenica 17 settembre. l'iniziativa che coinvolge musei e collezioni private aperte al pubblico, tra cui i musei Ferrari di Modena e Maranello, oltre ai comuni e ai luoghi che hanno dato i natali a leggende dello sport e dell’industria come Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Ferruccio Lamborghini, Achille Varzi o Corradino D’Ascanio.