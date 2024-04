Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il percorso alla scoperta in particolare della Sala del Fuoco e delle opere di Nicolò dell’Abate. Su prenotazione, per un gruppo di massimo 25 personeIl Rinascimento e le opere del pittore Nicolò dell’Abate sono il tema della visita guidata al Palazzo comunale di Modena, e in particolare alla Sala del Fuoco, in programma domenica 7 aprile alle 18 e aperta a un massimo di 25 persone, su prenotazione.L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Il ritrovo è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.

it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-tematiche-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale) o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 203 2660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita.



MONTALE RANGONE: Alla terramara visita guidata e lavorazione della ceramica.

Domenica 7 aprile al Parco archeologico della Terramara di Montale, nell’ambito delle visite guidate, torna l’appuntamento dedicato alla modellazione della ceramica. E, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Parco sarà gratuito.

Nel corso della visita, il ceramista esperto Andrea La Torre e l’archeologo del Museo Civico di Modena Gianluca Pellacani presenteranno ad adulti e bambini il processo di trasformazione dell’argilla in ceramica con dimostrazioni di foggiatura di vasi delle terramare. Il Parco archeologico di Montale si trova sulla via Vandelli (strada statale 12-Nuova Estense) ed è aperto la domenica e i giorni festivi.



Le visite sono guidate, con partenza ogni 45 minuti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19 (ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30). La prenotazione non è obbligatoria, si può partecipare fino a esaurimento dei posti disponibili (circa 50 persone per turno). Chi volesse comunque prenotare, può farlo telefonando ai numeri 335 8136948 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) e 059 532020 (negli orari di apertura del Parco), o scrivendo a museo@parcomontale.it.



VIGNOLA: Festa dei ciliegi in fiore

Tutto pronto per l’attesa Festa dei ciliegi in fiore, l’attesa manifestazione organizzata dal Centro Studi Vignola e giunta ormai alla 53esima edizione. Sabato 6 aprile, alle ore 10.00, taglio del nastro della tradizionale mostra-mercato ospitata presso l’ex mercato ortofruticolo. Il clou degli eventi sarà concentrato nei due fine settimana del 6 e 7 aprile e del 13 e 14 aprile. Le sfilate dei carri allegorici (Foto edizione precedente), sono in programma domenica 7 aprile alle ore 16.00 con la Fanfara dei bersaglieri e il Gruppo Città di Vignola; sabato 13 aprile alle ore 20.00 con il gruppo di San Felice con le lanterne e la Banda di Marano sul Panaro; e domenica 14 aprile alle ore 16.00 con la Banda del Bravo e majorette, il gruppo Città di Vignola e le auto d’epoca del Classic Club Vignola.



MIRANDOLA: Festa di primavera

Organizzata dalla Società Principato di Francia Corta. Domenica 7 Aprile convergeranno a Mirandola gruppi carnevaleschi provenienti da tutte le parti d’Italia che dalle ore 14:30 daranno vita ad una sfilata per le strade del centro cittadino.

Per questa edizione 2024 è prevista la presenza di cinque grandi carri allegorici, delle Majorettes “Blue Stars” e di oltre 400 sfilanti con le loro maschere tradizionali e di creatività, il percorso, che si snoderà con partenza da via Circonvallazione Est, nel tratto antistante lo stadio Lolli, per entrare poi in piazza Costituente, quindi passando davanti al palco delle autorità, svolterà sui via Tabacchi e poi su Circonvallazione Ovest, per tornare per il gran finale in piazza Costituente dove saranno presentati tutti gli oltre 40 gruppi.



PAVULLO E MODENA: Case museo di Covili e Pavarotti

Appuntamento il 6 e 7 aprile per le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Per la provincia di Modena

Casa Museo Covili - Pavullo nel Frignano (MO) Telefono: 3931010101 / 3931010102

Email: nessunamail@coviliarte.com - Attività proposte: ingresso e visita guidata in piccolo gruppo aggregato alla Casa Museo Covili.

Sabato 6 Aprile 2024 > Mattina Ore 10:00 / Pomeriggio Ore 16:00, Domenica 7 Aprile 2024 > Mattina Ore 10:00 / Pomeriggio Ore 16:00 Telefono: 059460778



Casa Museo Luciano Pavarotti - Modena Telefono: 059460778 Email: info@casamuseolucianopavarotti.it



CASTELFRANCO EMILIA: Festa della Comunità Sikh

Come ogni anno torna a Castelfranco Emilia, sabato 6 aprile, la partecipatissima festa indiana dedicata alla celebrazione del Vaisakhi, una delle festività religiose più sentite dalla comunità Sikh, particolarmente importante perché commemora il battesimo del culto: in particolare il giorno in cui, nell’anno 1699, il decimo Guru Sikh, Gobind Singh, ha separato il potere temporale (affidato al Khalsa Panth, l'Ordine dei Puri) dal potere spirituale, attribuito invece al sacro libro del Guru Granth Sahib. Si terrà una processione, che celebra anche la Hola Mohalla, la festa per esibire la gloria del Panth, con partenza alle ore 13.00 dal tempio sikh Gurdwara Guru Nanak Darbar (via Pitagora 16, Castelfranco Emilia), secondo un percorso che si snoda lungo le strade del centro di Castelfranco Emilia per poi fare ritorno al tempio stesso.



CARPI: Museo del deportato. Iniziativa 'Al museo con i classici'

Domenica 7 aprile, alle ore 17.00, presso il Museo Monumento al Deportato di Carpi, il nuovo appuntamento della rassegna ‘Al Museo con i Classici’. Protagoniste, rievocate dalla voce di Simone Maretti, saranno le pagine dei racconti de ‘Il libro delle streghe’, di Joyce Lussu.