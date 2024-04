Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

NONANTOLA: Festa di 'Prima vera'

Nonantola festeggia la primavera domenica 14 aprile grazie all’evento “Prima Vera”. Vasto il programma che prevede il Mercato Toscano su Viale Rimembranze e il Mercato dei Fiori in Piazza Gramsci. Per l’arte spazio alle Esposizioni di Pittura, Scultura e Fotografia in Piazza Liberazione e via del Passeggio, a cura di NonantolArte e dell’Associazione La Clessidra APS. Sempre in Piazza Liberazione presenti i banchi di Street Food e il Mercatino Artistico Creativi, a cura della locale Pro Loco.

2° Festa del Gioco

Bimbi e giovani saranno coinvolti in Piazza Liberazione dal gioco degli Scacchi, dal Torneo di Calcio Balilla, dall’iniziativa “Pokemon Collection!” E da “Rifiurobot”. Inoltre presenti i “Claun di corsia vip Modena” e la possibilità di provare i “Giochi di strada”.



MODENA: Entomodena

l 13 e 14 aprile alla Polisportiva Saliceta San Giuliano di Modena la grande mostra mercato di insetti e conchiglie giunta alla sua 59esima edizione.



Un meeting di respiro internazionale di entomologia, malacologia e invertebrati con insetti vivi e da collezione, attrezzatura entomologica, conchiglie, conferenze, editoria specializzata. E non mancheranno gli insetti da mangiare.



MODENA: Mercato 'Fatto in Italia'

Domenica 14 aprile, dalle 7 alle 14.30, nell’anello esterno del parco Novi Sad di Modena a poche centinaia di metri dalla Ghirlandina, in concomitanza con la seconda domenica del mese.



MODENA: De André rivive con la musica dei DeSamistade

Sabato 13 Aprile alle 21.15 a “La Tenda” di Modena (Via Monte Kosica), il complesso polistrumentale dei DeSamistade, attivi da oltre dodici anni sulla “cattiva strada” del cantautore Fabrizio De André, darà vita ad un concerto più unico che raro, riportando in vita l’Album del 1971 “Non al denaro, non all’amore né al cielo'.



MONTALE RANGONE: Parco della Terramara

Domenica 14 aprile, alla Terramara di Montale è protagonista la tessitura, una delle più antiche tecnologie a essere sviluppate e ancora oggi fondamentale per l’abbigliamento ma anche per creare oggetti d’arredo.





Con il titolo “Trama e ordito” le visite guidate al parco archeologico propongono un approfondimento sulla vita in una terramara di 3.500 anni fa e, in particolare, su una delle principali attività che svolgevano le donne. Con il filato, di natura vegetale o animale, a partire dall’ordito, si avviava la trama lavorando a telai verticali a pesi, come quelli ricostruiti all’interno delle abitazioni nel museo all’aperto di Montale. Il Parco archeologico di Montale si trova sulla via Vandelli (strada statale 12-Nuova Estense) ed è aperto la domenica e i giorni festivi. Le visite sono guidate, con partenza ogni 45 minuti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19 (ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30). La prenotazione non è obbligatoria, si può partecipare fino a esaurimento dei posti disponibili (circa 50 persone per turno).



SASSUOLO: Festival su ambiente e sostenibilità Temple Green

Al Parco Ducale di Sassuolo torna Temple Green, il festival sull'ambiente, l'ecologia e la sostenibilità

A Sassuolo il 13 e il 14 aprile 2024 presso il Parco Ducale torna, nella sua terza edizione, il 'Temple green – La primavera del pensiero', piccolo festival che parla di ambiente, natura e sostenibilità, rivolto a tutta la città.