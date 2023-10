Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, in piazza Grande, la vetrina delle eccellenze enogastronomiche modenesi con showcooking, degustazioni e sfide tra giovani chefI luoghi visitabili eccezionalmente nelle giornate Fai del 14 e 15 ottobre in provincia di Modena sono, nel capoluogo, Palazzo Borsari, sede del Consorzio della Bonifica di burana, il complesso parrochiale e gli antichi oratori del Lazzari e di Monteforte a Montese, il borgo di Lavacchio a Pavullo, la chiesa di San Francesco in Rocca, nel complesso del Palazzo Ducale, a Sassuolo, e Villa Recchi con il suo Giardino, a MirandolaPer le informazioni specifiche e gli orari di accesso consultare il sito www.giornatefai.it ed inserire la località di proprio interesseDomenica 15 e lunedì 16 ottobre.Giunto alla VI° edizione, appuntamento modenese dedicato alle nobili bollicine francesi in programma. La manifestazione è organizzata da Società Excellence, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza.A Castelvetro, nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 ottobre ritorna, al Castello di Levizzano Rangone, “Tempo Lento, festival di cammini itinerari e mondi”, quest’anno in versione autunnale. L’evento culturale, giunto alla sua terza edizione, è dedicato alla letteratura di cammino e di viaggio e al trekking lungo i sentieri del territorio, coniugando momenti di cammino ad appuntamenti letterari, musicali e teatrali. Saranno proposti diversi cammini con differenti gradi di difficoltà. Anche i più piccoli saranno coinvolti in un cammino narrativo, in cui ai momenti di attività fisica si alternerà l’incanto della fiaba.Info: castellolevizzano.it o Ufficio cultura del Comune di Castelvetro allo 059.

MEDOLLA: Food Truck Festival

Il 13, 14 e 15 ottobre 2023, in Piazza della Repubblica, artisti di strada, street food.



CASTELFRANCO: Sfide, il Festival della sconfitta

Dopo il grande successo della preview di SFIDE - Festival della Sconfitta, con oltre duecento ragazzi dell’Istituto Spallanzani che hanno preso attivamente parte agli incontri dell’anteprima, la manifestazione è pronta ad aprirsi al più ampio pubblico. Una tre giorni che porterà, a Castelfranco Emilia, crocevia tra Modena e Bologna, oltre 15 ospiti, tra sportivi e non, per un totale di nove incontri. E, altro dato importante, la kermesse toccherà i luoghi nevralgici della città: dalla palestra alla biblioteca, passando per l’appena ristrutturato Teatro Dadà.

Il programma completo è disponibile sul sito festivaldellasconfitta.it oppure sulla pagina instagram.com/sfide_riflessionisconfitta



MARANELLO Corriperloro la camminata solidale

Sabato 14 ottobre la partenza da Piazza Libertà a Maranello: il ricavato sarà devoluto ai progetti di UISP Modena a sostegno dell’infanzia