Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Sabato 15 e domenica 16 giugno la Città del Nocino, l’iniziativa promossa da Il Matraccio - Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena, Comune di Modena e Modenamoremio.Due giornate in Piazza Matteotti all’insegna della tradizione e della valorizzazione patrimonio enogastronomico modenese. Cambiamento è il titolo dell’edizione 2024, una parola che guarda al futuro, alle trasformazioni della tradizione del nostro territorio senza dimenticare l’identità che ci contraddistingue.Si parte sabato 15 alle ore 11.00 con il taglio del nastro e del bensone e con la consegna, come da tradizione, della chiave di Nocinopoli al Sindaco di Modena. L'iniziativa prosegue tutto il pomeriggio

Domenica 16 giugno comincia con un “Buongiorno” la rassegna di musica e cultura che si svolgerà per tre settimane nel giardino della casa del grande tenore. Il “Buongiorno” sarà l’appuntamento che, per quattro domeniche consecutive dalle 10.

00 alle 13.00, accompagnerà gli ospiti in un affascinante percorso musical-conviviale. Ogni appuntamento offrirà ai partecipanti la possibilità di

- degustare la colazione all'aperto nel giardino della Casa Museo (con cestino singolo per ogni partecipante preparato dalla rinomata pasticceria modenese Dondi);

- ascoltare dal vivo le interpretazioni di giovani cantanti d'opera precedute da brevi introduzioni quali “guida all’ascolto”per comprendere meglio il significato e la bellezza bei brani proposti;

- visitare la Casa Museo;

- congedarsi, infine, con un aperitivo con prodotti tipici modenesi.

Il programma musicale, curato dal Maestro Paolo Andreoli, sarà dedicato ogni domenica ad un'opera diversa: 16 giugno - Gianni Schicchi (Giacomo Puccini)



Si parte venerdì 14 con Maranello Student Party All Stars, un “All Stars Music Festival” in cui dalle ore 21 sul palco di Piazza Libertà si alterneranno i dj’s Poggio, Suri, Redmark, Ricky B e Robby Ruini, con la vocalist La Lira e in collaborazione con Green Code Arena.

Sabato 15 giugno ancora una serata di grandi successi musicali con Dj Luca Zanarini e Dj Ans che proporranno un repertorio di classici dei “fantastici anni 70 e 80”; la serata vedrà anche la proiezione sul maxischermo della partita dei campionati di calcio europei Euro 2024 Italia-Albania (proiezioni anche il 20 giugno con Spagna-Italia e il 24 giugno con Croazia-Italia). Domenica 16 giugno alle 21 sul palco di Piazza Libertà la prima tappa del “Summer Tour 2024” di Paolo Belli e la sua Big Band: uno show rinnovato, con in scaletta grandi classici come Ladri di Biciclette.



“Birra & radici” è il titolo della fiera di giugno che si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 14 al 16 giugno, organizzata dalla Pro Loco con il Patrocinio del Comune. Si comincia venerdì 14 giugno alle 21 con il Bazza Trio in via Mazzini. Sempre alle 21, in piazza Castello, concerto dei Kiwi 666, mentre a seguire, ancora in piazza Castello, alle 21.45 si esibirà la Piccola Orchestra MDM.Sabato 15 giugno, alle 20.30 in piazza Castello su maxischermo, partita di calcio Italia-Albania, mentre sempre alle 20.30 tombola in Largo Posta e, in piazza Matteotti, Body Art a cura dell’associazione Torre Borgo. Alle 21 in via Mazzini: Matooza mentre ancora alle 21, nel prato della Rocca, arti ginniche e dalle 22 all’una, nel piazzale della Rocca, “Roccafest”, festa di inizio estate, con Andrea Govoni deejay e Dado vocalist. Ingresso libero. Domenica 16 giugno, in via Marconi, 10 alle 10, riapertura del centro culturale La Pira, con il ricordo dello storico locale Nerino

La 12esima edizione della manifestazione estiva organizzata dall’associazione sportiva Asd Baracca Beach con il patrocinio del comune di Bomporto. Dal 15 Giugno al 13 Luglio proporrà un’offerta di intrattenimento rivolta a tutte le età, con tantissimi nuovi eventi in programma, per chiunque voglia passare una serata in compagnia e in maniera piacevoleIl Beach Volley rimane grande protagonista con diversi tornei che accompagneranno tutta l’edizione, oltre ai quali saranno presenti anche tornei di Calcio, Footgolf, e esca sportiva.Oltre al lato sportivo, ad allietare le serate bomportesi ci sarà anche un importante lato di offerta musicale live con artisti affermati ed emergenti del territorio e tante altre serate di musica e divertimento tra cui gara di ballo Hip Hop, serata di ballo Tango, Quiz dal vivo con ricchi premi, mercatino delle pulci per bambini, cinema sotto le stelle, Karaoke, Dj set e serate di degustazioni di Gin e nuove tipologie di drink accompagnate come sempre da un fornitissimo stand gastronomico e bar.

Completato l’intervento di manutenzione straordinaria, il lago del Parco Rio Gamberi ha ritrovato il suo splendore e, in vista dell’inizio dell’estate, è arrivato il momento di inaugurare l’opera. Sabato 15 giugno è in programma un evento promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con CEAS Valle del Panaro, in occasione della riconsegna alla comunità del lago riqualificato. Il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Matteo Ferrari, inaugurerà l’opera alle 10, a seguire Arterìa - nuovo gestore del chiosco – offrirà la merenda a tutti i bambini presenti. Dalle 11 tutti in giro per il parco per la caccia al tesoro dedicata a bambini e famiglie organizzata da La Lumaca.

Nella foto, il giugno maranellese in una serata dell'edizione 2023