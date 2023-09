Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













l meglio del giornalismo da tutto il mondo a DIG Festival, dal 21 al 24 settembre a Modena.«Don't give up» è il titolo della IX edizione del più importante festival europeo dedicato al giornalismo investigativo e di reportage che torna nella città emiliana con un centinaio di eventi in quattro giorniIl programma è disponibile: wwwdig-award.orgIl volontariato modenese si ritrova per celebrare il passato, guardando al futuro. Domenica 24 settembre 2023 dalle ore 10 in viale Verdi 101 a Modena, sarà festeggiato il traguardo dei 100 anni della Bocciofila Modenese, luogo di aggregazione storico al centro della città, che nei suoi spazi ospita l’Osteria Modenese, campi sportivi, oltre a sale ed aree all’aperto dove si tengono eventi, incontri, attività ricreative e sociali.L’evento, organizzato dalla Bocciofila Modenese e dall’associazione Italia del Futuro nell’ambito della Festa della Solidarietà, sarà anche un’occasione per celebrare la rete e la storia del volontariato modenese: all’iniziativa, infatti, sono state invitate le associazioni del territorio, con una particolare attenzione per le centenarie.Sabato e domenica 23 e 24 settembre, giunto alla nona edizioneLa rassegna musicale, sostenuta da Fondazione di Modena,si sviluppa in un ricco programma di appuntamenti da settembre a dicembre presso l’Hangar Rosso Tiepido via Emilia Est n. 1420/2Si inizia il 22 settembre con Anais Drago, la giovane violinista e compositrice biellese che è stata premio top jazz 2022 della rivista Musica Jazz nella sezione nuove proposte. Anais si muove tra le sonorità dell’improvvisazione libera, della musica elettroacustica, del jazz e del pop. Nell’hangar porta il suo ultimo lavoro Minotauri.

Un viaggio musicale e letterario attraverso le nostre solitudini. Ci saranno il mito del Minotauro, Ulisse e Calvino che saranno evocati dalle note elettro acustiche di un violino “emozionante”.



NONANTOLA: “Soghi Saba Savor“

Il 23 e 24 settembre la tradizionale rassegna degli aceti balsamici tradizionali di Modena prodotti a Nonantola, a cura del Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria in collaborazione con il gruppo Amici e Cultori nonantolani dell’Aceto Balsamico Tradizionale e Ordine del Nocino Modenese di Spilamberto.

Sabato 23 al pomeriggio il week-end si apre con l’anteprima con “Attrazioni Balsamiche”: una visita guidata con degustazioni alla scoperta della tradizione balsamica del nostro paese. Per domenica è previsto un ricco programma dalle 9 alle 19 in piazza Liberazione e per le vie del centro storico con assaggi e degustazioni di sughi, aceto e nocino, laboratori per adulti e per ragazzi, mercato contadino, acetaie aperte, esposizioni di pittura, scultura e fotografia, visite guidate nei musei, punti ristoro e menù a tema nei ristoranti.



CASTELVETRO: Festa del Lambrusco

Nel vie del borgo collinare, il secondo fine settimana dell'edizione 2023



CASTELFRANCO EMILIA: A Cà Ranuzza la terza edizione di “Young Festival”

Venerdì 22 e sabato 23 settembre al Parco Cà Ranuzza, lo Young Festival, un’iniziativa plastic free patrocinata dall’amministrazione di Castelfranco Emilia, dedicata ai giovani del territorio, sull’educazione ambientale, l’arte e la cultura locale.

Le due serate del Festival, il cui motto è “young, wild and green”, saranno animate da musica, food truck con hamburger e borlenghi, una mostra d’arte e uno swap party, evento in cui le persone si scambiano i vestiti, un’attività a favore dell’ambiente e del sociale.



SASSUOLO: Vintage Pride Market

Domenica 24 settembre la quarta edizione immersa nel parco Vistarino di Sassuolo di fronte alla suggestiva Villa Giacobazzi. Al Vintage Pride Market saranno presenti 90 espositori con una ricercata selezione di abbigliamento, accessori, oggettistica, prodotti per la casa, prodotti per la cura del corpo e tanto altro.

Selezione musicale di Mario Torelli che accompagnerà

i visitatori e le visitatrici per tutta la durata della manifestazione e sarà possibile fruire del servizio di street food & drink curato da Orto in cassetta, Caffè Broletto, La cucina incantata, pizzeria Castello, Roteglia 1848, Scioglilingua - Elisir di gelato e Spadella. L’ingresso è gratuito e gli espositori saranno presenti dalle ore 9 alle ore 19, a seguire aperitivo e Selvatica Dj Set.



CASTELFRANCO EMILIA: Ciclismo '51° Circuito di Manzolino'

Tradizionale gara ciclistica per le categorie esordienti e allievi, in programma domenica 24 settembre, dalle 13.30 alle 18.00.

L’iniziativa rientra nella più ampia cornice della Settimana europea dello Sport, che si tiene dal 23 al 30 settembre, con lo scopo di promuovere l’attività fisica e il movimento e incentivare uno stile di vita sano e attivo.



CARPI: Danza, musica e storia: due giorni di festa in Corso Roma

Sabato 23 settembre, in tre diversi momenti della giornata (dalle 12:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 15:30 e dalle 16:00 alle 16:30) ci si potrà imbattere in un affascinante “Carillon vivente”, un pianoforte meccanico dotato di ruote e motore che danzerà per il Corso sulle note musicali guidato da pianista in abiti settecenteschi mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi…

Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:00, il Corso si animerà con un Corteo storico di sbandieratori, armigeri, musici, splendide dame e cavalieri sfila che, in meravigliosi abiti rinascimentali, farà compiere un tuffo indietro nel tempo a tutti i presenti.



Si chiude in musica domenica 24 settembre con l’esibizione della “Brianza Parade”, una “marching show band” ispirata ai “drum&bugle corps” americani, con musica in movimento da vedere e da ascoltare di forte impatto sonore e coreografico. La banda si esibirà tra le ore 16:00 e le 18:00.



CARPI: Al Campo Fossoli, il Concerto del Maestro Mario Brunello

Domenica 24 settembre, nell’ambito della rassegna ‘Tramonto a Fossoli’, il grande virtuoso del violoncello si esibirà per portare la musica classica al Campo. Appuntamento alle ore 18.30 nell’ambito della rassegna ‘Tramonto a Fossoli’, che prende il nome da una celebre poesia di Primo Levi.



COMUNI DELLA PROVINCIA: Acetaie aperte

Domenica 24 settembre. In oltre 30 luoghi di produzione del pregiato condimento infatti, andrà in scena l’edizione 2024 di Acetaie Aperte, l’evento organizzato da Le Terre del Balsamico, che unisce i Consorzi di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

L’elenco con le informazioni dettagliate su programmi, modalità di accesso ed indirizzi delle singole acetaie sono disponibili al sito www.acetaieaperte.com.

Al fine di garantire una migliore fruizione della visita, per alcune acetaie è richiesta la prenotazione.