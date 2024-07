Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato 6 lugllio Polisportiva Morane prato Via Ancona 6 ore 18 Wave experience 2024 – Festival band emergenti a cura di Polisportiva Morane ASD APSDomenica 6 luglio: Giardini Ducali ore 21 Andrea Govoni in concerto Con Roberto Dell’Era basso degli Afterhours, Alessandro Deidda batteria de Le Vibrazioni, Tao storico chitarrista di Alberto Fortis e conosciuto per il suo Love Bus, Anna Bazueva flauto della Scala, Andrea Biviano sax, Simone Rossetti Bazzaro violino di Zucchero, Guccini, Vecchioni, Antonio Cortesi violoncellista e compositoreTutti gli appuntamenti dell'estate modenese sono consultabili sul sito del Comune di Modena.Domenica 7 luglio, alle 18, visita guidata alla scoperta dei dipinti dei più importanti artisti modenesi dell’epoca. Su prenotazione, per un gruppo di 25 persone

I dipinti dei maggiori pittori modenesi dal Rinascimento all’Ottocento esposti nelle sale storiche del Palazzo comunale sono il tema della visita guidata in programma domenica 7 luglio, alle 18, aperta a un massimo di 25 persone, su prenotazione.



LEVIZZANO RANGONE: Alla sagra, protagonista il tortellone

Nell'ambito de 'La Luna nel pozzo', la tradizionale sagra del tortellone che a Levizzano Rangone. Le iniziative si svolgono presso il campo sportivo, Per mangiare prenotazione obbligatoria al 327.5926032 (anche tramite Whatsapp).



SOLIERA: ArtiVive Festival

Venerdì 5 luglio tra concerti e teatro ad Arti Vive Festival

Star della serata, tutta a ingresso gratuito, gli inglesi Bdrmm in piazza Lusvardi

Il concerto in piazza Lusvardi comincerà alle 21.30 e sarà a ingresso gratuito come tutto il carnet della giornata del festival di Soliera. In programma lo spettacolo di Andrea Cosentino “Rimbambimenti” (ore 21.15), il concerto dei Radar 5.



11 (ore 20), il dj set a cura di RadioAntenna1 (ore 19) e il dopofestival al Dude, presso Habitat, con il concerto di Kaery Ann a mezzanotte e il successivo djset.

Domenica i Bar Italia, londinesi. Il programma prevede anche i concerti di James Jonathan Clancy e Coca Puma e il premiato spettacolo teatrale “Molto dolore per nulla” di e con Luisa Borini. Tutto a ingresso libero.



SPILAMBERTO: Spinalamberto, la festa delle birre indipendenti

Nel centro storico di Spilamberto che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione. L'appuntamento con l'evento dedicato alle migliori birre indipendeti italiane è per il 5,6, e 7 luglio: otto birrifici provenienti da tutto il paese delizieranno i palati dei visitatori con le loro creazioni uniche e piene di estro.



FIORANO: Festival musicale Via Emilia, la strada dei cantautori

Domenica 7 Luglio dalle ore 21,15 al Castello di Spezzano, la sesta edizione del Festival Via Emilia la strada dei cantautori che, dopo cinque tappe che, oltre a Fiorano Modenese, coinvolgono Formigine, Lugo di Ravenna, Maranello e Rubiera, arriverà alla finalissima in data ancora in via di definizione.

Domenica 7 Luglio, al castello di Spezzano si esibiranno: Filippo Toffanin NUMB, Marco Ribaldi Felsna Kasbah, Nicola Ceccarini, Stefano Ferro e Andrea Simeon, Ilenia Sala, Cavedio. Ospiti della serata: Opus Avantra con Donella Del Monaco e Alfredo Tisocco.

La partecipazione è libera e gratuita.



FORMIGINE: Moninga Open Air 2024

Dal 3 al 6 luglio ritorna il festival musicale organizzato da Moninga Onlus, il cui ricavato viene destinato interamente ai progetti umanitari dell’associazione.

L’evento, si tiene nella ormai caratteristica cornice del parco di Villa Benvenuti, in cui si alternano live e dj set internazionali.

Nel weekend è possibile accedere con biglietto singolo a 15€ o con il biglietto full pass al costo di 25€ (biglietti su DICE).

Il weekend si apre venerdì con il live di LVRA, cantante e produttrice UK seguito dalla producer francese COUCOU CHLOE, che porta il suo stile inconfondibile caratterizzato da bassi austeri e influenze glamour.

Sabato è il giorno dell'artista iraniana NAVA, e Izzy Spears, cantante di Atlanta il cui stile musicale è una fusione di vari generi, tra cui rock, punk, hip hop e grunge, dando vita a un live imperdibile.La rassegna si chiude con il dj set culto di Tornado Wallace, per lasciare un ricordo memorabile di questa edizione che vuole stupire e avvicinare le nuove generazioni ad un concetto di beneficenza unico nel suo genere.