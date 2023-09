Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per tutto il fine settimane fino al 10 settembre la XIV edizione il festival di rievocazione storica Mutina Boica, organizzato da Crono Eventi. Quattro giorni di rievocazione, musica, teatro, buon cibo e condivisione per oltre 40 eventi che accompagneranno spettatori e appassionati indietro nel tempo, con proposte per tutte le età e la partecipazione di oltre 300 rievocatori.Fino a domenica 10 settembre in varie location nel quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari. Dalla carta dei tarocchi, il X Arcano, parte la riflessione su questo concetto che nei secoli ha affascinato tanto l'umanità e segnato il destino di donne e uomini. Un concetto da sempre presente anche nelle fiabe e proprio quest'ultime, come ogni anno, vengono narrate negli spazi della manifestazione: luoghi che sono parte integrante del quartiere e che negli anni sono diventati il 'focolare' intorno al quale sedersi e lasciarsi incantare dai racconti sapientemente esposti dalle narratrici e narratori del festival.Sabato 9 e domenica 10 settembre, giochi di ruolo, fumetti, cartoni animati, super-eroiIn piazza Costituente e per le vie del centro. Attività commerciali aperte, cibo di strada ed eventi musicali. In particolare uno dei più attesi dell'anno per le generazioni più giovani: Webooh festa venerdì 8 settembre, dalle ore 21.00, in Piazza Costituente. L’evento è gratuito (fino a esaurimento posti).Dal 7 al 17 settembre Castelfranco torna in piazza con la Sua Eccellenza: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, e l’inossidabile Sagra, alla 42ma edizione, sempre a cura de La San Nicola APS.Il vero Tortellino Tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello e il ripieno chiuso a mano dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone, sarà ancora al centro della festa, accompagnato dalle altre eccellenze agro-alimentari della zona.

Il primo Weekend domenica 10 e lunedi 11 settembre, per la parte Motori & Sapori, Castelfranco partecipa alla Italian Motor Week, una settimana con tantissime iniziative dedicate ai motori, distribuite in 14 regioni e coordinate da “Città dei Motori”.



Bomporto: Festa del Lambrusco

48° Edizione. La festa programmata in due fine settimana: dall'9 al 10 e dal 15 al 17 settembre. Intrattenimento e stand gastronomici in piazza con al centro il grande omaggio al Lambrusco.





Fiorano: Al castello di Spezzano, ultimi due appuntamenti con Notte di note

Sabato 9 e domenica 10 settembre alle 21.00 con due concerti dedicati alle Grandi voci italiane.

Sabato è ci aspetta l’omaggio a Lucio Battisti, suonato e raccontato: un viaggio per scoprire il mito e l’uomo (Andrea Adani chitarra e voce; Massimo Orlandini, pianoforte e voce). Mentre domenica è previsto un tributo alla storica tournee di Fabrizio De Andrè insieme alla leggendaria PFM, spettacolo intitolato Damadoré.

Ingresso gratuito entrambe le serate fino a esaurimento posti. Contatti: 335/440372 oppure mail castellospezzano@gmail.com.



Fiorano - salse di Nirano: Orienteering per tutti



Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. Domenica 10 settembre in occasione della Settimana Europea dei Parchi, festeggiamo la fondazione del primo parco europeo (Svezia, 1909) con un pomeriggio di sport orienteering, che promuove una fruizione leggera dei parchi. Si tratta di una passeggiata semplice per introdurre i partecipanti alle tecniche dell'orienteering, con successiva gara non competitiva per famiglie all'interno della Riserva. Appuntamento alle ore 16:30 presso Cà Rossa



È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.