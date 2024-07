Street food mania, tre appuntamenti nel fine settimana dalla pianura alla montagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come tradizione (recente) vuole l’evento si svilupperà su tre serate, in piazza Costituente. Con l’aggiunta di una “serata special”: per tutto il fine settimana e gran finale previsto per Lunedì 22 con lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi, direttamente dal palco di Zelig, accompagnato sul palco da Alessandro Politi e da “I Masa”. I tagliandi sono acquistabili su Vivaticket o presso i seguenti punti vendita su Mirandola.Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, dalle ore 19.00, si potranno gustare i piatti tipici della tradizione greca, in un esplosione di gusto sotto le stelle.Ci sarà spazio anche per tanta musica, che accompagnerà le serate in centro, a partire dalle ore 21.

30: venerdì concerto dei 'Dillo alla luna', tribute band di Vasco Rossi e sabato 'The Radio Luxembourg'.

Domenica 21 luglio sarà invece possibile partecipare a lezioni gratuite di balli tradizionali greci.

L’ingresso alla manifestazione organizzata dal Comitato Fiorano in Festa in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, nell’ambito del Sempre Maggio Fioranese, è libero.



Torna nel fine settimana il “Zocca Food Festival”, la due giorni di cibo e musica organizzata dal Comune di Zocca in collaborazione con Zocca paese della musica, Coldiretti Modena, Campagna Amica, Mercato Campagna Amica della Ghirlandina e il supporto di Frantoio Fondovalle e Coimepa. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 luglio a Zocca in via del Mercato.

Il programma prevede un fitto calendario di eventi destinati ad adulti e bambini: laboratori di cucina, passeggiate sugli asini, mercato degli agricoltori, mostra di trattori, produzione “in diretta” di una forma di Parmigiano Reggiano, visite guidate ad un caseificio locale e il convegno, organizzato dall’AUSL di Modena, per raccontare “La filiera agroalimentare dei prodotti di montagna”. Su tutti, a fare da padrone, il cibo contadino con la degustazione di vino e birre locali e la buona musica con i concerti di Simone Tomassini (sabato dalle ore 21) e I cani randagi, lo show della scuola di musica Massimo Riva e il live di Federico Poggipollini & The Crumars (domenica a partire dalle ore 18.30).



Nella foto, l'evento in programma a Fiorano