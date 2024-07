Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due serate, venerdì 26 e sabato 27 luglio, alla scoperta delle migliori band indie. Torna anche quest’anno a Castelnuovo Rangone il Limoni Indie Rock Fest, evento di chiusura della rassegna “Note al Lennon”. Il Festival, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone e realizzato dall’associazione Capanno aps, intende promuovere la musica indipendente, la cultura e l’arte, raccogliendo fondi per associazioni benefiche.Venerdì 26 luglio alle 21 ad aprire l'evento saranno i Palea, giovanissima band modenese con repertorio alternative e grunge, a seguire gli Altre di B, l’affermato gruppo bolognese con alle spalle collaborazioni con Rai e Lo Stato Sociale. Sabato 27, sempre dalle 21, live semi-acustico alternative e post-hardcore dei Quercia e dei Cabrera, entrambi dell’etichetta Gratocuore di Bologna.

Tutte le sere stand gastronomici concerti, spettacoli, arte e divertimento: il 27, 28 e 29 Luglio.

A concludere lo spettacolo di luci e led a cura di Pro Loco in Piazza Liberazione.

Centro storico-Pizza della Pace-Piazza Liberazione:



SORBARA: Sorbara Sound Festival

Da venerdì a domenica il coinvolgimento di alcuni tra i migliori Food Truck d'Italia e la musica dei Joe di Brutto, dei Nessuna Pretesa e la Tribute Band degli U2!

Per ben tre giorni riempiremo il Parco del Parcheggio dei Tigli, che per l'occasione si trasformerà in un villaggio di Food Truck con Musica, Mercatini e tantissimi profumi e sapori unici provenienti da ogni dove, oltre alle ottime Birre Forst, il famoso birrificio altoatesino!

Venerdì 26 Luglio, Joe di Brutto LIVE! Sabato 27 Luglio, Nessuna Pretesa LIVE! Domenica 28 Luglio, Experience U2 Tribute Band!



Dal 27 al 30 luglio, nel piazzale antistante lo Stadio Minelli, in Via Alberto Braglia, a Pavullo

Musiche ad alta quota - spettacoli di danza e liricaIl Teatro Comunale di Modena in collaborazione con Čajka Teatro presenta a partire da domenica 28 luglio una serie di spettacoli da danza e teatro musicale in appennino nei paesi di Montecreto e Fanano. La MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY andrà in scena con una doppia serata di danza contemporanea dai titoli Short Stories e Gershwin Suite_Estratti, domenica 28 e lunedì 29 alle ore 19 rispettivamente al Parco dei Castagni di Montecreto e alla Corte Mancante di Fanano. Leggi l'articolo e il programma : Note ed arte nel romanicoQuarto appuntamento domenica 28 luglio, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago.A guidare la serata la voce di Susanna Miotto insieme alle clavicembaliste Chiara Nicora ed Angela Lazzaroni con il programma “Un clavicembalo tutto per sé – Storia di Nannerl Mozart”.Dal 24 al 28 luglio con spettacoli di teatro, danza, concerti, incontri. Un evento organizzato Teatro dei Venti, con ATER Fondazione e KORAS, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Abitare Utopie. Per approfondimenti e programma www.trasparenzefetival.it

Tutte le sera da venerdì a domenica al Parco Canonica di Camurana. Con specialità tipiche; tra cui maccheroni al pettine con costine