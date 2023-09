Gli eventi nel fine settimana in provincia di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Primo fine settimana del Settembre formiginese all’insegna della musica. Sono tre gli appuntamenti che daranno il benvenuto all’inizio del mese, tra tradizione e novità. Gli eventi, a ingresso libero, sono tutti in programma a partire dalle 21 in piazza Calcagnini.Sabato 2l’ormai consueto appuntamento con il Picchio Rosso Remember Official Party. La serata, dedicata alla storica discoteca di Formigine nata nel 1976 e divenuta simbolo in tutta Italia, rappresenta una tappa immancabile del Settembre formiginese dal 2016.Torna questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 settembre, l’appuntamento con il Beer Bertola, festa nel parco di via Vedriani a cura de Le Palafitte 2.0 e di Flik Flak asd con il patrocinio del Comune di Formigine. Un evento gastronomico e musicale che quest’anno giunge alla 4° edizione e che proporrà menù adatti a grandi e piccoli, animazione per bambini e dj set.Presente anche un truck food dove gustare specialità senza glutine. I proventi dell’iniziativa saranno destinati a progetti per rendere l’area verde ancora più bella.Sabato 2 settembre, presso il Circolo Alpini di San Michele serata finale delle due in programma (la prima venerdì), con musica e specialità tipiche.Sabato 2 e Domenica 3 Settembre l'Associazione Terra e Vita 2000 organizza la 4° edizione della Festa dell'Aratura in località Balugola a Castelnuovo Rangone.Possibilità di consumazione presso gli stand gastronomici presenti al sabato sera e alla domenica a pranzo.Intrattenimento, cucina (compresi maccheroni al pettine e tortelloni di zucca) ed eventi di strada. E il cocomero è gratisIn piazza Costituente Sabato e domenica più di 30 stand di associazioni mirandolesi si presentano.

Area Danza, area giochi per bambini e area sportiva a disposizione



Panzano di Castelfranco: Sagra di San Luigi

Nella frazione di campagna tradizionale appuntamento con intrattenimento e stand gastronomici organizzato dalla comunità parrocchiale



Cavezzo: la festa della tagliatella

Il fine settimana si allunga a lunedì 4 settembre, per la 19esima edizione della Festa della Tagliatella organizzata dalla Parrocchia di Cavezzo



San Felice sul Panaro: la fiera di settembre

Prosegue a San Felice sul Panaro la 410° edizione della Fiera di settembre, denominata “Oggi è domani…”, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Domenica 3 settembre alle 9.30 in via Mazzini, “Mercatino dei bimbi”, dai 9 ai 14 anni. Alle 18, sempre in via Mazzini, inaugurazione nuova sede della Pro Loco. Alle 18.30 in viale Campi appuntamento con lo Street Food Festival, presente, sempre dalla stessa ora, per tutta la durata della fiera. Alle 19.30, ancora in via Mazzini, bar Krizia, apericena con dj sul balcone con Andrea Govoni. Alle 20.30 in Largo Posta, mercatino della fiera, mentre sempre alle 20.30, in via Ferraresi, “Pork Village” presente dalla stessa ora tutte le sere della manifestazione con pane, hamburger e specialità gastronomiche a base di maiale. Alle 21, parco Rocca, spettacolo della scuola di danza Arckadia. In piazza Castello, ore 21, “Amarcord Fellini…” viaggio tra musica e parole con la Filarmonica “G. Andreoli” di Mirandola, testi e voce narrante di Roberto Ganzerli, con Francesco Guicciardi alla fisarmonica. Alle 21, in via Milano, concerto con la musica anni ‘60 dei “Sea Monkeys”, mentre alle 21, piazza Matteotti, musica con i “Gira Tempo”.



Sestola: Cime di Birra

Dall'1 al 3 settembre la festa di svolge all'interno del Centro Storico del paese, con la presenza di numerosi punti di ristori con cibo di strada e birrifici artigianali.



Pavullo: la festa della Crescentina

Il 2 e 3 Settembre 2023 a Pavullo nel Frignano a cura di Pro Loco Pavullo in collaborazione con i Circoli frazionali e Comune di Pavullo. Stand gastronomici dedicate alla crescentina e specialità tipiche della tavola dell'appennino. Per le vie del paese. Dalle 20:30 Esibizione ed intrattenimento del Gruppo folk di Zocca 'Insieme per caso', con animazione e balli anche per i più piccoli.



Pavullo: giornata finale dei mondiali di volo a vela e iniziative collaterali

Anche questo sabato e domenica il centro di Pavullo si animerà con diverse iniziative nell’ambito del food, sport, benessere e cultura. Restano inoltre tutte visitabili le mostre permanenti aperte la scorsa settimana.



In particolare, da domani e per tutto il fine settimana andrà in scena la Festa della Crescentina per le strade del paese, un’occasione per assaggiare la specialità per eccellenza della montagna. Sempre domani, 2 settembre, alle ore 17 piazza Montecuccoli ospiterà il Convegno di Technogym “Dal fitness al wellness” organizzato dal Rotary Club del Frignano. Per gli amanti delle escursioni il Cai di Pavullo propone un trekking nei dintorni di Pavullo con ritrovo alle 15 al parcheggio ex-boscaiolo e chiusura di camminata alla Festa della Crescentina.



Domenica 3 settembre è in programma il 1° trofeo “Montese di Boccette” al Gran Bar 2003 di Montese; dalle 9.30, il campionato regionale di ruzzolone ai Treppi di Coscogno a Pavullo, e l’esibizione di ginnastica e arti marziali in piazza San Bartolomeo a Pavullo.



Le mostre: Per tutto il weekend restano aperte le mostre a Palazzo Ducale (orari consultabili sul sito www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it): l’esposizione di gioielli “Re Mida”, la mostra di pittura e fotografia “Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria” di CircolArt e l’esposizione di fotografie storiche di Pavullo, dal titolo 'Pavullo: 1900/1969 - 70 anni in immagini', curata da Marzani, Giusti, Cassanelli e Lineti. Continua ifino al 20 settembre e solo su prenotazione, la mostra “Flying Home” con le opere di Roberto Covili presso la Casa museo Covili di Pavullo.



Vignola: la biciclettata popolare

La 43^ edizione della tradizionale biciclettata avrà luogo domenica 3 settembre, con partenza e arrivo al Vecchio Mercato Ortofrutticolo. Il percorso, che si snoderà tra le strade del nostro Comune, attraversando le “Basse”, per giungere nella zona artigianale, dove sarà posizionato un “ristoro volante”, per concludersi al Vecchio Mercato, ha una lunghezza di circa 15 km, adatto a grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici.



E’ possibile iscriversi fino a sabato 2 settembre presso il Centro nuoto o come di consueto, nel luogo della manifestazione, domenica 3 settembre. L’iscrizione è gratuita per i minori di 12 anni, così come il pasta party per i minori di 6 anni. Per gli altri è previsto un contributo di 3 euro per la biciclettata, di 12 euro per la biciclettata e il pasta party, di 10 euro per il solo pasta party.