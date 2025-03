Gli notificano un atto, apre la porta e tira un pugno al Carabiniere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno tratto in arresto un ghanese di 22 anni.

I militari, che si erano recati alla dimora dell’uomo per eseguirvi una notifica di atti amministrativi, venivano affrontati dall’uomo che, uscito dalla sua abitazione, iniziava ad inveire verbalmente nei confronti degli stessi con pesanti frasi minacciose e, senza un apparente motivo, si scagliava contro uno dei militari colpendolo con un pugno in volto.



L’esagitato si scagliava di seguito contro l’auto di servizio dei Carabinieri, colpendola con ripetuti pugni alla carrozzeria, procurando delle vistose ammaccature sul cofano.Lo stato d’ira del 22enne è stato placato soltanto ricorrendo all’utilizzo dello spray urticante in dotazione, che consentiva un successivo bloccaggio che lo rendeva inoffensivo.In considerazione della violenta aggressione, uno dei due militari faceva ricorso alle cure dei sanitari per un trauma contusivo al volto, con prognosi di due giorni.L’interessato veniva condotto nella mattinata odierna innanzi il Giudice del Tribunale di Modena che, dopo aver convalidato il provvedimento, disponeva nei suoi confronti l’obbligo di presentazione settimanale alla Polizia Giudiziaria.