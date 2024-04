Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ieri mattina in Ecovillaggio Montale, ecoquartiere a sud di Modena, hanno fatto tappa gli studenti della seconda classe dell'IIS 'Volta' di Sassuolo insieme ai propri docenti per vedere da vicino gli aspetti principali dell'ecoquartiere: l'urbanistica, la mobilità sostenibile, le case ecologiche ed il metodo costruttivo innovativo, il Centro Servizi nZEB e in generale l'innovazione ed il comfort dell'abitare dove uomo e natura vivono una possibile armonia.L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto di educazione civica portato avanti dall'Ufficio Scolastico di Modena insieme all'Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa e al Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa sociale con cui sarà riforestato e rigenerato il cortile dell'istituto scolastico, aumentando così il benessere psicofisico della comunità studentesca grazie al potere terapeutico delle piante e del verde.Prossimo appuntamento in cui saranno presenti gli studenti sarà il Festival dello sviluppo sostenibile in programma il 7 e l'8 maggio anche a Modena, organizzato a livello nazionale da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo è quello di conoscere più da vicino il progetto di riforestazione della scuola e e numerose buone pratiche perseguite a livello territoriale e regionale nel solco del goal 17 'partnership per gli obiettivi' di Agenda 2030.