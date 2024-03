Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Uno spettacolo esilarante, che non ha mai pause noiose, al contrario la recitazione ha un andamento costantemente brioso, le scene si susseguono in una successione perennemente spassosa, strappando applausi dal pubblico. Grand Hotel Emilia è un albergo super lusso, frequentato dai personaggi più disparati.Gli attori, anche se dilettanti, riescono a coinvolgere per la loro spontaneità, la loro capacità di trascinare il pubblico, per uno spettacolo interattivo.Considerando il nome della compagnia, l'auspicio è che stiano insieme per forza o per volere di tutti, affinché possano regalare spettacoli sempre così esilaranti, soprattutto in considerazione del fatto che le loro rappresentazioni sono finalizzate nel sostenere l’associazione 'Magicamente Liberi' ed il progetto Rompibolle. Parte dell'incasso di ieri e di oggi sarà anche devoluto al Comitato genitori della scuola di Savignano.