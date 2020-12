Anticipata da forte vento di bora, lampi, fulmini si abbattute su Modena prima pioggia e poi grandine. Che nel giro di 10 minuti ha imbiancato l'intera città. Uno strato di circa 3 centimetri di coltre bianca, che ha stupito nel momento in cui la temperatura si aggirava ancora sui 5 gradi.



Per gli esperti si tratterebbe di un fenomeno del tutto anomalo per il periodo. Grandine/graupel, un temporale favorito dal forte contrasto termico in quota dove si è registrato l'arrivo di aria molto fredda.



Le strade di Modena coperte da una coltre di ghiaccio







Lampi e fulmini e vento anticipano la precipitazione di ghiaccio



Foto Frizio/Cinzia Franchini