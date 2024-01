'Granulati Donnini spa, ai nuovi proprietari diremo stop alle cave'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nonostante la dichiarazione di fallimento avvenuta ormai un anno fa, la 'Granulati Donnini spa' ha continuato ad estrarre ghiaia beneficiando di proroghe su proroghe giustificate dal nostro Sindaco come un'opportunità per aumentare la liquidità a favore dei creditori. Ad Altolà i cittadini speravano invece che il fallimento della 'Granulati Donnini spa' potesse mettere la parola “fine” a decenni di martirio del nostro territorio, al traffico continuo di camion, alle polveri, al rumore.

Il nostro Sindaco, durante gli incontri col Comitato, più volte ha assicurato che il fallimento dell’azienda si sarebbe tramutato nell’opportunità di ottenere risultati importanti a favore del nostro territorio, primo fra tutti quello di evitare la costruzione del nuovo frantoio. Non solo, secondo il nostro Sindaco, il futuro proprietario dovrebbe, a proprie spese, realizzare tutto quello mai ottenuto dalla 'Granulati Donnini spa': ripristinare le cave abbandonate, smantellare i due frantoi, recuperare le aree degradate lungo il Fiume. Dal prossimo 10 gennaio capiremo se le parole del Sindaco erano solo illusioni. Chiunque sarà il nuovo proprietario, il Comitato non smetterà di lottare per perseguire i suoi importanti obiettivi: No al nuovo mega-frantoio e basta escavazioni'.