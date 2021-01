Gregge rubato per essere macellato trovato a Concordia: due fermati

Si presume che la carne potesse andare ad alimentare il circuito delle macellerie islamiche della prvincia, ma su questo i Carabinieri stanno ancora indagando. Di sicuro c'è che le 68 pecore, le 5 capre e i tre agnellini trovati all'interno dell'azienda agricola in via confine 24 a Concordia dai Carabinieri (di cui due macellati nel mattatoio abusivo ricavato all'interno), provenivano da un'azienda con sede a Serra a Po, frazione del comune di Guastalla, nel mantovano, di proprietà di un imprenditore di origine marocchina. Così come marocchini lo erano i due referenti dell'azienda di Concordia dove le pecore sono state trovate, ora accusati si ricettazione, non essendoci prove che siano stati loro gli autori del furto. Si tratta di un 54enne ed un 57enne. Probabile che la loro posizione possa complicarsi a seguito delle indagini dei Nas rispetto alle condizioni di sicurezza e di igiene all'interno dell'azienda ma soprattutto per la presenza del macello totalmente abusivo.