Grigliate bagnate: ferragosto in appennino spezzato dal temporale

Un intenso temporale che dopo giorni di assenza di precipitazioni che avevano ingiallito i campi, ha investito l'appennino. Per circa due ore. Dall'alta montagna, poco dopo le 15, fino alle 17. Pioggia intensa, nubi basse. Sorpresi dal maltempo, in migliaia hanno dovuto interrompere passeggiate e parte finale di grigliate e pic-nic, cercando riparo di fortuna o rimettersi in auto per riscendere a valle. Invertendo subito la direzione a quel lungo serpentone di auto proveniente dalla pianura che aveva riempito con diversi rallentamente la SS12 per tutta la mattina e che aveva definito una giornata con il pienone. A Pavullo un muro di auto. Più di un ora e mezzo da lì per arrivare a Modena, percorrendo l'Estense. Fortunatamente nessun problema emergenza è stata registrata.