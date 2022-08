Guida in stato di ebbrezza e droga: raffica di denunce e sanzioni

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, tra Tenenza di Vignola e Stazioni dipendenti, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nel centro abitato die nei comuni di, finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati predatori oltreché per impedire la diffusione delle sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche, frequenti concause di incidenti stradali.Nell’arco della serata, hanno identificato 36 persone e controllato 12 veicoli., un 26enne è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e di un coltello a scatto della lunghezza di 23 centimetri; il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e segnalato alla locale Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente., un 69enne controllato alla guida di un’autovettura nel centro abitato è invece risultato positivo al test mediante etilometro ed è stato sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool, con conseguente applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.