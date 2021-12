Guiglia, guardie zoofile sequestrano due cani in condizioni pessime

Nei giorni scorsi la coordinatrice del nucleo guardie eco zoofile Oipa Modena assieme un'altra guardia del nucleo, si sono recate a Guiglia in provincia di Modena, per verificare lo stato di custodia di due cani, segnalati in pessime condizioni di salute.'Al nostro arrivo i cani erano a catena con limitata possibilità di movimento, senza adeguato riparo, in ampia area cortiliva, non presente tettoia, cuccia non coibentata e non rialzata da terra. Non presenti ciotole con cibo o acqua - si legge in una nota a firma della coordinatrice Sara Ferrarini -. I cani anziani, presentavano mantello estremamente sporco, con grovigli di pelo; in particolare il cane mantello beige, presentava ampia area senza pelo alla base della coda rivelatasi poi dermatite da pulci.