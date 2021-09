Novi, altro bus a fuoco, paura ma nessun ferito

A tre giorni di distanza dal rogo generatosi dal vano motore di un bus urbano Seta in via Emilia Ovest, un altro bus privato ma in servizio in subaffitto nella gestione di una linea extraurbana del trasporto pubblico locale, è andato completamente distrutto a causa di un incendio generatosi improvvisamente. Anche in questo caso immediata la reazione dell'autista che ha attivato il protocollo di sicurezza, arrestando il mezzo, mettendosi in salvo e mettendo il più possibile in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. In quel momento il bus non era in servizio e stava per essere trasferito in un altro centro senza passeggeri a bordo. Il bus, in servizio nella tratta di Novi di Modena sulla strada provinciale 8, è stato in pochi minuti avvolto dalle fiamme e completamente distrutto.