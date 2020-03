'Ho il coronavirus', poi sputa in faccia ai Carabinieri

Uomo e donna. Lui 27 enne originario della bulgaria e lei e 24 enne campana. Alle 11 della mattina, in evidente violazione del decreto, vengono sorpresi nel parco pubblico di via Mediterraneo di Maranello, dove entrambi risiedono. All’arrivo dei militari, consapevoli della loro violazione, i due si danno alla fuga. Corrono per alcuni minuti ma i militari sono più veloci e li bloccano. A quel punto la donna, già nota alle forze di polizia, rivolta contro i militari togliendosi la mascherina protettiva, urlando di essere positiva al virus, tossendo e sputando ai Carabinieri, allo scopo di impedire l'identificazione e la contestazione.I due vengono bloccati e denunciati non solo per la violazione del decreto ma anche per resistenza a pubblico ufficiale