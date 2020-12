'Hospice area sud, Pelloni parla senza essere informato'

Riguardo alle dichiarazioni relative all’hospice area sud di Modena del consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni (qui l'articolo), interviene il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, anche in qualità di assessore alle politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che si occupa del progetto dell’hopice.

“Mi dispiace molto che su un tema tanto importante e delicato si intervenga senza essere correttamente informati. Si fa riferimento ad un accordo del 2016, ma in realtà da allora sono successe diverse cose, compreso un nuovo protocollo del maggio 2019 dei comitati di distretto dell’area interessata all’hospice zona sud. Questo accordo prevede tra l’altro anche la presenza dell’associazione “Amici per la vita”, da sempre impegnata nel campo dei malati terminali e delle cure palliative, che dona in proprietà all’ASL di Modena un terreno a Spezzano di Fiorano Modenese vincolato alla realizzazione dell’hospice. L’ufficio tecnico dell’ASL ha già completato lo studio di fattibilità del progetto su quel terreno e sta lavorando per giungere al più presto al progetto esecutivo e indire la gara per la sua costruzione. La zona sud della provincia, dunque, avrà presto il proprio hospice'.