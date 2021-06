I 5 Stelle: 'E' ora di mettere fine al progetto Bretella'

“Persino AutoCs, la società che ha vinto la gara, ammette che la bretella non conviene più ed elenca anche i motivi ( qui l'articolo ): interessi troppo alti sul prestito, traffico ridotto e cronoprogramma che andrebbe totalmente rivisto. È dunque ora di mettere la parola fine al progetto e alle velleità di chi ancora pensa farsi propaganda con le opere pubbliche inutili, dannose all'ambiente e non sostenibili”: così i parlamentari modenesi del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari.“Peraltro, durante una recente riunione nella quale esponenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile hanno esposto alle forze di maggioranza le nuove opere valutate positivamente per il settore infrastrutturale - proseguono i parlamentari pentastellati - non sono state menzionate per nulla né la Bretella né l’autostrada Cispadana, a dimostrazione che non vengono più ritenute strategiche né utili. Riguardo l’asse viario cispadano, sarebbe invece l'ora di procedere con la strada a scorrimento veloce, meno costosa e impattante e attesa dai territori”.“È dunque ora di pianificare una manutenzione seria, costante ed efficace, che permetta di adeguare l’infrastruttura stradale Modena-Fiorano già esistente e, al posto dell’autostrada Cispadana, prevedere appunto la realizzazione di una strada a scorrimento veloce che colleghi le province di Ferrara e Parma nella fascia in pianura a sud del Po semplicemente completando i tratti mancanti rispetto ai pezzi di strade provinciali attualmente esistenti” concludono i parlamentari.