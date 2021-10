I Carabinieri bloccano ladro e scoprono che doveva essere in carcere

Un furto per un valore di 50 euro commesso insieme ad un complice, che costerà molto caro ad un 44enne straniero, arrestato ieri dai Carabinieri di Castelfranco che lo hanno individuato come l'autore di un furto poco prima commesso all'interno di un supermercato alimentare. Insieme ad un complice si era introdotto nel locale per rubare. Obiettivo raggiunto ma infranto all'uscita quando i due sono stati visti dalla vigilanza del supermercato che ha dato l'allarme ai Carabinieri. Giunti sul posto uno di loro era riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce, mentre il secondo è stato raggiunto e bloccato dai militari. I Carabinieri intervenuti hanno scoperto che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Bologna, dovendo espiare una pena di oltre nove mesi di reclusione per una tentata rapina commessa a Bologna il 22 giugno 2020. L'uomo è stato così arrestato e tradotto in carcere.