'I 'furbetti della ricostruzione': eccolo qui il modello Emilia'

'Il servizio andato in onda lunedì sera de Le Iene ha mostrato l’imperfezione del “modello Emilia” tanto decantato dagli autori di quel modello, altrettanto contestato da chi è ancora alle prese con la ricostruzione a 7 anni dal tragico evento. Ben 170 nuclei familiari sono ancora fuori casa e ben 858 pratiche da esaminare, dato al 30 settembre, e c’è chi ha ricevuto addirittura l’infame IMU su case inagibili in classe F con cartelle esattoriali per gli ultimi 5 anni'. Così in una notacandidato alle regionali in Emilia in lista con Fratelli d’Italia.'A questo si affianca la denuncia portata avanti dal comitato CVR su edifici che hanno ricevuto contributi senza - a dir loro - averne titolo: ben vengano dunque gli accertamenti anche se a lunga distanza, quando sarebbe bastato un “click” anche dalla Regione per verificare lo stato degli edifici prima del 2012. Ma non possiamo sempre e solo far ruotare tutto attorno al “dio denaro”, dimenticando che diverse furono le vittime, specie con la sequenza del 29 maggio e che si trovavano sul posto di lavoro. Potevano essere evitati quei morti, se gli edifici fossero rimasti chiusi per una verifica completa? Interrogativi che da anni pongo ma invano, seppur certe responsabilità vengono scritte “nero su bianco” su atti governativi a seguito di mio accesso atti, presso la Commissione Grandi Rischi che fa capo al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; atti in mio possesso e recentemente inseriti in una denuncia che non certo si placherà - continua Antonio Spica -. Si insedi dunque una commissione regionale d’inchiesta su tutte queste vicende,, specie sul quesito di Rivara: poteva uno deposito inesistente indurre o innescare una sequenza sismica? Perché questo incongruo quesito? Non sto certo qui a schierarmi a favore, anzi, ma chiarezza e trasparenza sono doverosi'.'Ci si chieda il perché venne sottovalutata la mappatura sul rischio sismico pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2003; ci si chieda quali azioni furono attuate dopo la ricezione (in regione) del verbale CGR del 28 gennaio 2012 che allertava fortemente il territorio poi colpito 6 mesi dopo. E relativamente al verbale CGR del 5 giugno quali misure di prevenzione vennero attuate sul rischio idrogeologico (argini fluviali). E ancora sulla Ichese resta da capire a chi o cosa si riferiva un dirigente del Mise che alla OMC2015 pubblicamente disse che vi furono speculazione in quella commissione – già inserito in un esposto in Procura a mia firma – o a chi si riferisce il professor Peter Styles presidente della Ichese – che recentemente ha parlato di “poca trasparenza nelle Istituzioni”. Per i tanti dubbi ancora irrisolti circa il 2012, e non solo, sarà mio impegno e intenzione di far instituire una commissione regionale di inchiesta per i tristi fatti relativi a quel periodo. Nessuno si azzardi a incriminarmi di sciacallaggio politico, visto il periodo, poiché risaputo che da 7 anni denuncio questi fatti'.