Appuntamenti a Modena



Concerto – 'Protagonista il Mandolino XIII ed. Incantevole Barocco' Località: Modena, Auditorium della Corale Rossini, Via Livio Borri 30 Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 18:00 Artisti: Duo Aonzo - Scandelli Ingresso: Libero Descrizione: Concerto dedicato al repertorio barocco per mandolino, un'opportunità per immergersi nella musica raffinata di questo genere.

Guida all'ascolto della Johannes-Passion di Bach Località: Modena, Chiesa della Madonna del Voto Data e ora: Domenica 6 aprile 2025, ore 17:00 Relatore: Prof. Tarcisio Balbo Descrizione: Un'analisi approfondita della Johannes-Passion di J.S. Bach in vista dell’esecuzione integrale del 13 aprile.

Fiorano Food Truck Festival 2025 Località: Fiorano Modenese, Piazza Ciro Menotti Data e ora: Dal 4 al 6 aprile 2025 Descrizione: Un festival di cibo di strada con i migliori food truck d’Italia, spettacoli di artisti di strada, intrattenimento per tutta la famiglia.

Presentazione del nuovo numero di 'Gente di Panaro' Località: Vignola, Sala dei Contrari, Rocca di Vignola Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 16:30 Descrizione: Presentazione dell’annuale rassegna di storie e cultura locale, giunta alla 27ª edizione.

Domenica al Museo – Mostra 'Nella Cornice' e Grande Gioco dell’Oca Località: Carpi, Palazzo dei Pio Data e ora: Domenica 6 aprile 2025, ore 15:00 Ingresso: Gratuito (prenotazione per il gioco su sito ufficiale) Descrizione: Visita alla nuova mostra e gioco interattivo per bambini e famiglie.

Industria Festival Architettura – Convegno e visite a Castelvetro Località: Castelvetro, Castello di Levizzano Data e ora: Domenica 6 aprile 2025, ore 14:30 Descrizione: Convegno su paesaggio e architettura industriale, visita al Museo Rosso Graspa e degustazioni.

Viaggetto in Italia – Mary Shelley e 'Selfie' Località: Carpi, Auditorium Loria Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 17:00 (incontro con Pietro Scarnera) Data e ora: Domenica 6 aprile 2025, ore 17:00 (proiezione documentario) Descrizione: Presentazione di una graphic novel su Mary Shelley e proiezione di un documentario ambientato a Napoli.

Finale Festival della Comicità Italiana Località: Castelfranco Emilia, Teatro Dadà Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 21:00 Ospiti: Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, Dondarini e Dalfiume, Sante Biagetti, Nero Descrizione: Serata conclusiva del celebre festival, che chiude dopo 31 anni di successo.

Cerimonia di messa a dimora di alberi per i nuovi nati Località: Sassuolo, area verde tra Via Regina Pacis, Via Berna e Via Frati Strada Bassa Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 10:00 Descrizione: Celebrazione della crescita arborea della città, con piantumazione dedicata ai nuovi nati del 2023.

Escursione 'Eccellenze... in campo' Località: Fiorano Modenese, Castello di Spezzano Data e ora: Sabato 5 aprile 2025, ore 9:00 Ingresso: Libero Descrizione: Escursione CAI Sassuolo alla scoperta delle tradizioni agricole e dei vulcani di fango della Riserva naturale delle Salse di Nirano.Visita guidata ai vulcani di fango di Nirano Località: Fiorano Modenese, Cà Rossa Data e ora: Domenica 6 aprile 2025, dalle 16:00 alle 18:00 Ingresso: Gratuito Descrizione: Passeggiata guidata tra biodiversità, storia e tradizioni locali.