Il bus parte senza indicare la destinazione, passeggeri a piedi

A piedi in stazione senza autobus per uno sbaglio probabile (e da appurare) del conducente che forse non si è accertato che il display che indica la destinazione del mezzo fosse attivo. Comunque sia (possibile anche la rottura del display che comunque avrebbe dovuto essere segnalata), fatto sta che ciò è costato un grosso disagio agli utenti della linea Pavullo - Polinago, in partenza alle 16,30 da Pavullo. Le 16,30 arrivano. Alcuni mezzi partono, ma nessuno riporta sul display la destinazione Palagano. Gli utenti aspettano il loro bus, che non arriva. Ne notano uno senza indicazione sulla destinazione. Il display è spento e credono, come di solito capita, che sia un bus fuori servizio o diretto in deposito. Passa mezz'ora e gli utenti in attesa del bus per Polinago capiscono che qualcosa non va e chiamano Seta per avere informazioni. La società conferma che il bus è partito regolarmente, alle ore 16,30, dalla stazione di Pavullo. Due più due fa quattro e l'arcano è svelato. L'autobus partito con display spento e senza indicazione sulla destinazione era in realtà quello giusto, ma non era riconoscibile. Non era destinato a un deposito, ma a Polinago, ma era impossibile saperlo. Non essendo identificabile nessuno vi è salito. Grosso disagio, risolto solo per alcuni con il ricorso a parenti ed amici per farsi recuperare con altri mezzi. Visto che quella, del pomeriggio, era l'ultima corsa della giornata.Un disagio che nello specifico della stazione di Pavullo, si aggiunge a quello di lunghi mesi di mancata agibiltà dei servizi igienici pubblici. Tanto che una persona ieri avrebbe optato per nascondersi dietro ad un colonna. Dove è stato multato dalla Polizia Locale