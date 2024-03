Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli artisti circensi, che già in altre occasioni hanno portato la loro spensieratezza nei reparti ospedalieri di tutta Italia, hanno visitato alcune stanze di degenza e la sala giochi del reparto, organizzando un piccolo spettacolo. Ad accoglierli il dottor Claudio Rota, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale. “E’ molto bello sentire questo interesse a portare anche qui un soffio di allegria! Grazie a tutto il Circo Maya Orfei per aver voluto fare una breve tappa anche qui in ospedale. Questi straordinari artisti, soprattutto agli occhi innocenti dei bambini, creano un mondo meraviglioso e pieno di magia”.