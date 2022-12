'Il Comune di Pavullo chiuda le scuole per tutti, per risparmiare energia'

Proposta del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio: 'Nel periodo di vacanza scolastica il personale non docente sarebbe presente con consumo di energia. La Direzione didattica è d'accordo'

'L'amministrazione comunale proceda ad una chiusura completa dei plessi scolastici di proprio competenza dal 23 dicembre al 8 gennaio 2023. Tale provvedimento permetterebbe di non avere la presenza del personale non docente amministrativo all'interno delle scuole e quindi procedere con lo spegnimento degli impianti di riscaldamento già dalle ore 13 del 23 dicembre fino al giorno 8 gennaio 2023 con un notevole risparmio di gas ed energia elettrica'.



La proposta arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per voce del Capogruppo Daniele Iseppi. Lo stesso capogruppo specifica di avere avuto un confronto preventivo con la direzione didattica delle scuole medie che avrevve accolto favorevolmente la proposta e garantito la massima collaborazione. Da qui la proposta all'amministrazione di convocare le rappresentanze delle scuole per pocedere alla chiusura delle scuole di competenza comunale anche per il personale non docente e, di conseguenza, con lo spegnimento degli impianti.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.