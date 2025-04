Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Comune di Soliera ha vinto il premio internazionale Chiara Lubich. ll Comune di Soliera ha partecipato al premio internazionale promosso dall’Associazione Città per la Fraternità presentando il progetto del Social Market “Il Pane e le Rose”, raccontando nella relazione illustrativa le tante attività e servizi messi in campo in questi primi 11 anni di vita e i principali dati che evidenziano gli ottimi risultati del progetto nel sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Nel solo 2024 sono 83 le famiglie assistite (345 persone) 180 i quintali di pasta distribuiti, 3 quintali di materiale scolastico. 31 i volontari attivi nel 2024 con un totale di 2463 ore di volontariato donate, 162 servizi offerti e scelti dagli utenti, 230 kg di ortaggi auto prodotti grazie al progetto Orto Condiviso gestito da volontari del Social Market.

Il Premio è stato consegnato da Sergio Mina, sindaco di Vedano-Olona, vincitrice dell'edizione 2024 con una sorta di passaggio del testimone nell’ambito del convegno 'Partecipare per Crescere: Il valore della Fraternità nella Comunità'. Il Pane e le Rose, dopo oltre 10 anni di coordinamento da parte della Cooperativa Sociale Eortè è oggi guidato dalla associazione “Il Pane e le Rose ODV” fondata dai volontari del progetto, che hanno scelto Roberta Filippi come Presidente.