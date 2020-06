Il coraggio oltre pandemia, OPI[MO] apre negozio monomarca a Sassuolo

Il coraggio del fare imprese made in Italy oltre la pandemia. Il brand OPI[MO], marchio ideato e prodotto interamente in Italia, ha scelto la città di Sassuolo per aprire il proprio primo negozio monomarca, inaugurando la nuova sede ieri pomeriggio alla presenza dell’assessore al Commercio Massimo Malagoli.





Un traguardo importante che permette all’azienda modenese, il cui prodotto ad oggi è stato presentato e venduto principalmente all’estero, di presentarsi per la prima volta in Italia con un negozio nella centralissima via Fenuzzi (numero 16) proprio di fronte al Municipio.

Attualmente il negozio vedrà la vendita della collezione primavera-estate realizzata con stampe esclusive, ricca di colori e all’insegna della freschezza, 100% Made in Italy con uno spazio dedicato a un tessuto innovativo denominato “Sensitive” le cui caratteristiche lo stanno rendendo tra i materiali più interessanti del momento.

“Ho sempre creduto nei valori del nostro territorio, partendo dalle donne che intrecciavano i cappelli di paglia, passando per la creatività dei nostri magliai – spiega la creatrice del marchio OPI[MO] e imprenditrice Gloria Trevisani – Mai come ora sono convinta che un vestito ben fatto sia un investimento. Il comprare italiano è un investimento per noi stessi e per il territorio in cui viviamo. Con questo spirito inizia questa importante avventura e sfida per OPI[MO] e per tutti noi che ne siamo coinvolti.”

L’assessore Malagoli ha consegnato a Trevisani un graditissimo presente di benvenuto da parte dell’amministrazione comunale: un gagliardetto della Città di Sassuolo e una stampa raffigurante il bellissimo Palazzo Ducale.