Il M5S: 'Solidarietà a Monfredini per vile uccisione dei suoi cani'

“Condanniamo fermamente l’azione vigliacca e criminale di chi, due giorni fa, a Castelvetro di Modena, ha introdotto delle sostanze velenose nel giardino di Roberto Monfredini, veterinario ed ex consigliere comunale del M5S, con lo scopo di uccidere i cani che quotidianamente vi dimorano. Un mix di veleni, come confermato dall’esame autoptico sui due animali deceduti, che conferma il solo e unico scopo della mano criminale, uccidere per far soffrire Monfredini e la sua famiglia. Speriamo che le autorità indaghino con risolutezza su questo caso per scoprire e arrestare chi è così scellerato da uccidere freddamente i più dolci e fedeli amici dell’uomo, incolpevoli vittime di una mente malata”. E’ quanto affermano in una nota i parlamentari M5S Gabriele Lanzi, Stefania Ascari, Maria Laura Mantovani, Maria Edera Spadoni e Davide Zanichelli. Come pubblicato stamattina da La Pressa , i due cani di Monfredini (allontanotosi mesi fa in aperta polemica col Movimento) sono stati uccisi in modo vigliacco con tre veleni differenti.