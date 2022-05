Il mito dei Ramones risuona a Castelnuovo Rangone con Marky

Doppio concerto della musica punk-rock cara ai 50 e ai 60enni di oggi ma capace di essere riferimento anche per le nuove generazioni e tendenze. La musica dei Ramones, così come la stessa band newyorkese sono rimasti una icone. E domani rivivranno nel concerto gratuito che l'unico sopravissuto della band, Marky Ramone, proporrà sul palco di piazza Giovanni XXIII a Castelnuovo Rangone, nell'ambito della locale fiera. Dalle ore 20 con ingresso gratuito.Marky Ramone, pseudonimo di Marc Steven Bell, batterista newyorchese classe 1956, è stato il batterista dei Ramones per 15 anni. Migliaia di concerti, 9 dischi in studio e 18 uscite ufficiali ne fanno il membro vivente con la militanza più lunga all’ interno del gruppo. Insomma una delle anime dello storico gruppo che ne sta portano in giro per il mondo sonorità ed atmosfere attraverso la sua band Blitzkrieg (foto)Lester scrive canzoni e sale sul palco da metà degli anni novanta. Ha suonato più di mille concerti in giro per l’ Europa, ha registrato oltre una dozzina di album e non ha alcuna intenzione di smettere.Ugualmente influenzato dal punk rock newyorkese degli anni settanta (Ramones, Heartbreakers, Dictators) che dall’ hard rock dello stesso decennio (AC/DC, Kiss, Cheap Trick) ha unito le sue due passioni per creare un sound assolutamente personale.Accanto alla sua band solista è stato componente di The Crybabys (Regno Unito), Honest John Plain (Regno Unito) e Brandy Row (Regno Unito) insieme a membri ed ex membri di Ian Hunter, The Boys, UK Subs, Vibrators, Capt. Sensible, Nikki Sudden, Dogs D’Amour, Lurkers ecc.