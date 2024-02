Il Pd benedice il terzo mandato di Borghi a San Prospero

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

tre giorni fa da La Pressa circa la ricandidatura di Sauro Borghi per il terzo mandato da sindaco. 'Tante opere devono essere completate, tanti problemi vecchi e nuovi devono essere affrontati e risolti. Il PD di San Prospero propone quindi all’unanimità, alle forze del centro-sinistra e ai cittadini tutti, la conferma di Sauro Borghi alla carica di sindaco e lo sostiene come candidato alle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno' - si legge in una nota.



In questo modo il Pd benedice Borghi nella sua San Prospero e toglie il suo nome dalla corsa per le amministrative a Mirandola, un nome che il Pd aveva osteggiato sin dal primo momento.



'Il Partito Democratico di San Prospero ringrazia il sindaco Sauro Borghi, gli assessori e l’intero Consiglio Comunale per l’impegno profuso in questi cinque anni e per i risultati ottenuti. Oltre 44 milioni di euro sono stati impegnati sul territorio, consentendo di realizzare nuove infrastrutture e creare lavoro, sempre prestando attenzione alle politiche sociali, con particolare riferimento alle fasce più fragili e deboli. È stato valorizzato il ruolo dell’associazionismo, del Terzo settore e della cultura, come testimoniato dalle innumerevoli attività. Nello stesso tempo, l’Amministrazione comunale è riuscita più che a dimezzare il debito del Comune' - chiude il Pd.