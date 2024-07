Il sindaco di Guiglia, Lagazzi, nuovo presidente Terre dei Castelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Iacopo Lagazzi, 40 anni, laureato in Ingegneria informatica, è sindaco del Comune di Guiglia. Eletto per la prima volta nel 2018, è stato riconfermato primo cittadino nel maggio 2023. Attualmente è presidente dell’Assemblea dei soci di Asp, l’Azienda pubblica dei servizi alla persona Giorgio Gasparini, e presidente della Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina.

Dal 2021 ricopre l’incarico di consigliere provinciale (scadenza settembre 2024). La sua carriera di amministratore pubblico inizia nel 2014 quando viene eletto consigliere di minoranza nel Consiglio comunale di Guiglia. Nel luglio dello stesso anno diventa consigliere nel Consiglio dell’Unione Terre di Castelli. Due anni dopo, nel 2016, viene scelto come capogruppo del Centrosinistra per le Terre di Castelli. Nel 2018, con la elezione a sindaco, entra nella Giunta dell’Unione Terre di Castelli e, nel 2019, riceve la delega al Welfare.



“Per me è una grande emozione, a 10 anni dal mio primo ingresso come consigliere nell’Unione Terre di Castelli, essere chiamato a questo importante e complesso compito – commenta il neo-presidente - Desidero ringraziare innanzitutto gli otto sindaci dell’Unione per la fiducia ed Emilia per il grande lavoro svolto in questi anni. L'Unione Terre di Castelli è l'Ente, insieme al Comune, nel quale sono cresciuto come amministratore.

Un Ente che guida scelte importanti per le nostre comunità ed eroga servizi sempre più complessi, che spaziano dal sociale alla sicurezza, dallo sviluppo del territorio all'educazione. Non sfugge a nessuno, tantomeno a me, in questo momento storico, quanto sia grande la sfida che ci troviamo davanti, ovvero continuare a garantire una qualità alta dei servizi a fronte di risorse invariate e a volte, purtroppo, in diminuzione – continua Lagazzi – Ma mi conforta il fatto che lavorerò insieme a una Giunta affiatata che, dopo la tornata elettorale, è pienamente operativa. Tutti i sindaci dell’Unione concordano sulla necessità, in primis, di sostenere e salvaguardare i servizi sociali e sanitari che siamo riusciti, negli anni, a costruire sul nostro territorio. Siamo consapevoli che il lavoro da fare è tanto, ma siamo concordi nel volere un territorio che metta al centro il tema delle Sicurezze in tutti i suoi aspetti. Sono convinto che solo uniti si possano superare le sfide che ci troviamo davanti. Per quanto mi riguarda, fin da ora, assicuro che infonderò tutto il mio impegno per svolgere questo delicato ruolo a beneficio del territorio e dei cittadini”.