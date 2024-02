Il tino più grande del mondo, la meraviglia del prefetto di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A fare gli onori di casa il patron Cesare Mazzetti che ha illustrato agli ospiti l’attività dell’acetaia più grande del mondo. Alla visita erano presenti il sindaco di Cavezzo, Lisa Luppi, il vice sindaco di Cavezzo Gianni Sgarbi, il presidente dell’Unione Alberto Calciolari oltre al sindaco di San Prospero Sauro Borghi.E’ il 1747 quando nei registri di cantina dei Duchi d’Este appare per la prima volta l’aggettivo ‘balsamico’ riferito all’aceto custodito nella torre Ovest del palazzo Ducale di Modena.'Sono stato il primo ad esportarlo in America con il mio nome – ha sottolineato il patron Mazzetti, che nel 2018 insieme al socio Marco Bombarda ha inaugurato Casa Mazzetti - siamo cresciuti velocemente grazie ai mercati esteri.

La nostra azienda è molto radicata sul territorio perché ha diverse sedi qui: tre solo a Cavezzo. La parte più importante è l’invecchiamento: per quello invecchiato occorrono almeno tre anni. Sembra poco ma se pensate ad un milione di litri che deve invecchiare tre anni. Noi vendiamo 24 milioni di litri…'.

La visita è proseguita all’interno della maestosa acetaia e si è conclusa dinanzi al tino più grande del mondo.

Il prefetto Camporota nel corso della mattinata ha visitato altre aziende simbolo della bassa modenese la Mec Palmieri a San Prospero ed Eurosets a Medolla. 'Ringrazio il Prefetto Dottoressa Camporota per la sua visita, che testimonia attenzione e vicinanza al territorio – afferma il sindaco Lisa Luppi – un territorio che anche grazie al sostegno delle istituzioni è ricco di eccellenze che esporta in tutto il mondo e di ‘personalità’ che da sempre contribuiscono a far conoscere i nostri prodotti oltre i confini. L’oro nero, il nostro Aceto è tra i prodotti più ‘invidiati’ e ricercati al mondo'.-