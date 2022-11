Imbrattarono muri centro diurno per anziani: individuati due minori

Di 14 e 17 anni, residenti a Finale Emilia. Il fatto si verificò il 5 ottobre scorso. Le indagini, basate anche sull'analisi delle videocamere di sorveglianza d

Il 5 ottobre scorso, il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Mirandola era intervenuto presso un centro diurno per anziani in quanto era stata segnalata la presenza di alcuni giovani che stavano imbrattando i muri perimetrali della struttura con frasi apparentemente senza significato.



A seguito di attività di indagine, effettuata anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità degli autori del gesto, che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui. Si tratta di due ragazzi minorenni di 14 e 17 anni, residenti a Finale Emilia (MO).







Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.