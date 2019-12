Impronta incastra topo d’auto: denunciato tunisino pluripregiudicato

Il 28 settembre scorso la polizia di Carpi era intervenuta in via Ugo da Carpi, dove era stata segnalata una persona sospetta che si aggirava tra le auto in sosta. Sul posto gli agenti avevano rintracciato un cittadino tunisino, già noto alle Forze dell’ordine pluripregiudicato, che si trovava accovacciato dietro una autovettura posteggiata. Lo straniero aveva con sé alcuni attrezzi da scasso e un coltello a serramanico. Il veicolo al momento del controllo era chiuso senza segni di effrazione, ma con il vetro di una portiera abbassato, sul quale nella parte interna gli operatori hanno individuato alcune impronte digitali parziali. Tali frammenti papillari sono stati rilevati, repertati ed analizzati dalla Polizia Scientifica di Carpi, che è riuscita ad associarli al dito medio della mano destra del tunisino, il quale è stato denunciato per tentato furto aggravato.