In appennino raccolta differenziata più che raddoppiata senza porta a porta e lasciando i cassonetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo il cassonettodell’indifferenziato, da alcuni mesi (da pochi giorni anche a Pavullo), si apre con la Carta Smeraldo, utile anche per accedere alla stazione ecologica. Di fatto, nessun porta a porta. Ma è bastato sostituire i soli cossonetti della raccolta indifferenziata con quelli ad apertura consentita solo con Carta Smeraldo per ottenere risultati straordinari. Al netto che la montagna ha sempre avuto percentuali minori di raccolta differenziata, e ben sl di sotto degli obiettivi previsti anche dal piano rifiuti, il balzo in avanti è notevole. La raccolta differenziata nei comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano è più che raddoppiata.Da quando è stata avviata, nell’estate scorsa, la riorganizzazione dei servizi ambientali nella zona“montagna ovest”, la percentuale di differenziata nei tre territori serviti dal Gruppo Hera haraggiunto il 71,7% a Frassinoro, il 71,9% a Montefiorino e il 76% a Palagano (dati relativi al mesedi novembre 2023), ben oltre la soglia del 67% posta dalla Regione Emilia Romagna per i comunimontani. Fino a pochi mesi fa in questi territori la quota di differenziata si attestava in media poco oltre il 30%.Con questo balzo in avanti non si è ancora a livello dei comuni virtuosi e soprannominati 'ricicloni', diffusi soprattutto nel bacino gestito da Aimag (con percentuali superiori all'80% di raccolta differenziata ed una ridotta quantità di rifiuti indifferenziati prodotti), ma i tre comuni montani hanno comunque già raggiunto il traguardo posto dalla Regione. Il tutto con un sistema di fatto senza porta a porta e senza l'eliminazione dei cassonetti. E in tale contesto i miglioramenti sono più che possibili.

Nei giorni scorsi i tre sindaci hanno incontrato personale della multiutility per fare il punto della situazione, affrontare insieme alcune criticità e migliorare gli aspetti segnalati da cittadini e imprenditori. In particolare:



 Incrementare, ove necessario, la frequenza di svuotamento dei cassonetti, soprattutto quelli

della raccolta differenziata (carta, plastica e vetro).

 Verificare il corretto funzionamento del dispositivo di apertura a tessera del cassonetto

dell’indifferenziata e ancorare in alcuni punti i bidoni dell’organico.

 Sollecitare il ritiro delle tessere ancora in giacenza e potenziare la comunicazione sul corretto

conferimento dei rifiuti.

 Valutare con i comuni eventuali servizi integrativi in base alle esigenze delle attività produttive.

 Incrementare i punti di raccolta nelle zone rurali e, contestualmente, verificare le dotazioni

delle singole batterie per razionalizzare il numero dei cassonetti, con particolare riferimento a

quelli degli sfalci, utilizzati impropriamente per conferire il rifiuto indifferenziato.

Terminata la fase di messa a punto del servizio di raccolta si affronterà infine la riqualificazione

delle piazzole per migliorare il decoro urbano.