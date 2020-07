In arrivo forti temporali

Allerta gialla per temporali anche di forte intensità, valida anche per la provincia di Modena. E' quella emanata dall'Arpae e valida dal pomeriggio di oggi, 22 luglio, alla serata di domani 23 luglio. Ore in cui sono previsti temporali anche di forte intensità su tutta la pianura emiliana con associate raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera-notte. I fenomeni potrebbero riprendere domani, dalla seconda parte della giornata, interessando i settori appenninici

