Carpi, in auto con 48 grammi di hashish: arrestato dalla Polizia

Ieri mattina, intorno alle ore 10.40, nel corso dell’attività di pattugliamento, gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Carpi hanno fermato per un controllo una autovettura. Il conducente si è mostrato da subito particolarmente agitato e dall’abitacolo promanava un forte odore di hashish. Da qui il controllo diretto all'interno dell'auto. Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di una borsa a tracolla da uomo un involucro di hashish per un peso complessivo di 29,62 grammi, due contenitori in plastica, contenenti rispettivamente 12 grammi e 7,23 grammi di hashish, oltre a 290 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.La perquisizione è stata estesa al domicilio con esito positivo: sono stati, infatti, rinvenuti nella camera da letto un bilancino di precisione e un coltello da cucina verosimilmente utilizzato per suddividere la sostanza stupefacente in quanto sulla lama erano presenti tracce della stessa.Nell'ultimo periodo è stato intensificato anche il controllo del territorio ferroviario da parte della Polizia di Stato. I risultati sono importanti: 10697 persone controllate, 1 arrestato, 40 denunciati e 22 sanzioni amministrative elevate:Nel complesso sono stati 673 i servizi di pattuglie nelle stazioni e lungo le principali linee ferroviarie e 49 quelli a bordo di 104 treni. 29 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri, 10 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.Nella foto, la sede del Commissariato di Carpi