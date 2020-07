In auto un carico di droga: arrestato pluripregiducato

Lo ha tradito il suo fare sospetto, a bordo di un auto, mentre alla guida al confine tra le provincie di Modena e Reggio Emilia, perlustrate da una normale attività di controllo serale da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Modena.L'intuito dei Carabinieri che hanno capito che in quell'uomo, 49 anni, originario di Reggio Emilia, qualcosa non andava è stato premiato. Perché dalla perquisizione sull'autoveicolo i militari hanno rinvenuto, due buste termosaldate contenenti 950 grammi di marijuana e 1 kg di hashish, quest’ultima suddivisa in 10 panetti, nonché la somma contante di 720 euro, derivante dall'attività di spaccio. La perquisizione, estesa anche presso la sua abitazione di Novellara, ha portato al rinvenimento ed al sequesto di altri 17 grammi di hashish, trovata nascosta dentro un vaso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato d’arresto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e associato al Carcere di Reggio Emilia, in attesa di rito direttissim