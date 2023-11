Pavullo: in auto una piccola centrale di spaccio, denunciati tre giovani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso di tali servizi,, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un conducente 42enne, risultato positivo all’esame alcoltest, con un tasso alcolemico 3 volte superiore il limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno individuato e fermato un’autovettura condotta da un 19enne e con a bordo due persone. Durante il controllo, sono stati trovati quasi 100 grammi di “hashish”, un bilancino di precisione, e il necessario per il confezionamento della sostanza, oltre ad un coltello i 20 centimetri nel vano portaoggetti.

I tre giovani sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.



Poco dopo, la stessa pattuglia dei carabinieri ha fermato un’autovettura con a bordo 4 uomini stranieri: il conducente, 31enne, è risultato privo della patente di guida, mentre i tre occupanti di 28, 26 e 25 anni, sono risultati irregolari sul Territorio. Quest’ultimi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per ingresso illegale sul Territorio nazionale ed inviati a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la loro posizione in Italia.