In carcere dopo 4 e 10 anni dai reati commessi: due arresti

Tempi lunghi della giustizia ma certezza della pena per un cittadino italiano ed un albanese, arrestati in queste ore dai Carabinieri di Modena dopo due rispettive condanne arrivate rispettivamente a 6 e dieci di distanza dai reati commessi

La giustizia ha tempi lunghi, lunghissimi, ma prima o poi, salvo prescrizione, arriva. Ne sanno qualcosa due soggetti, arrestati in queste ore dai Carabinieri di Modena, destinatari di mandati di custodia cautelare del tribunale. Il primo caso riguarda un 38enne albanese, residente a Castelvetro, condannato a 4 anni e sette mesi di carcere.



L’uomo è accusato di avere messo a segno, tra i mesi di marzo e luglio 2016, una lunga serie di furti in abitazioni ma soprattutto di mezzi agricoli, trattori soprattutto. A Pavullo e Bastiglia due messi del valore di 65.000 euro e 20.000 litri di gasolio, a Bomporto una moto, due auto, 1500 litri di gasolio e due trattori per un valore di 250.000 euro. Un cumulo di reati per furto molto grande che al termine del processo si è tradotto in una pena di 4 anni e sette mesi. L’ordine di carcerazione è stato eseguito ieri dai Carabinieri a Castelvetro

Non si aspettava certo di essere arrestato ieri dai Carabinieri, per fatti commessi tra il 2006 e il 2009, un 49 enne casertano, residente da anni a Bastiglia. Nei confronti dell’uomo era stata emessa una condanna per falsità materiale commessa da privato, falsa attestazione ad un pubblico ufficiale e truffa. Tutti reati commessi a Modena poco più di dieci anni fa. L’operaio, che è stato raggiunto dai Carabinieri a Bastiglia, all’uscita dall’abitazione di alcuni amici ai quali aveva fatto visita dovrà scontare in carcere una pena totale di 8 mesi.